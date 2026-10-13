OL - Crystal Palace, c'est aussi Paulo Fonseca face à Pierre Sage

La bataille des entraîneurs sera très intéressante à suivre jeudi lors d'OL - Crystal Palace. Avec une "revanche" à prendre pour Paulo Fonseca contre Pierre Sage.

"Un match dans le match." C'est comme ça que notre consultant Nicolas Puydebois a qualifié le duel des coachs entre Paulo Fonseca et Pierre Sage dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. Les deux techniciens se retrouvent jeudi lors de la confrontation entre l'OL et Crystal Palace en Ligue Europa. Ce sera la cinquième opposition entre les deux hommes. On se souvient surtout de ceux de la saison 2025-2026. Le Jurassien portait alors la tunique lensoise. Si le Rhodanien a emporté la première manche à Bollaert (0-1), son homologue a gagné les deux suivantes, celles qui comptaient le plus.

Pierre Sage mène 4-1 dans les confrontations

Il y a d'abord eu la Coupe de France, et ce quart de finale perdu aux tirs au but à Décines. C'était en mars. Puis, en mai, lors de la dernière journée de Ligue 1, pour l'ultime apparition du Français avec les Sang et Or, il a infligé un 4-0 net et sans bavure à son ex-formation. De quoi la priver du podium et d'un billet pour la Ligue des champions. Si le contexte et les adversaires seront différents, on peut penser que Paulo Fonseca aura dans un coin de sa tête cette "humiliation".

"Ce ne sera qu'une bataille tactique. Il y aura aussi un peu d'égo, estime Nicolas Puydebois. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, le début de saison de Palace est compliqué, même s'ils ont gagné face à Lech Poznan (4-0) et dimanche en championnat. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Je suis impatient de vivre ça."

Verra-t-on un OL proactif ?

Baptiste Monveneur, qui a côtoyé Pierre Sage à l'académie, a également donné son ressenti sur cette rencontre des bancs de touche. "Connaissant les deux profils des entraîneurs, on peut se dire qu'on les verra peut-être innover, et potentiellement se neutraliser, prévoit le jeune éducateur à l'US Misérieux Trévoux. Deux schémas tactiques très cadrés vont s'opposer, et la question sera de savoir comment faire mal à l'adversaire en sortant du cadre. Je pense que Pierre Sage a dû regarder énormément de matchs de l'OL. Ma crainte, c'est qu'il arrive à mettre en place un dispositif qui l'anesthésie, et dans ce cas-là, l'équipe sera bloquée."

Lors de ce rendez-vous européen, il aimerait voir l'Olympique lyonnais marquer un grand coup en forçant les Londoniens à déjouer. "J'ai le sentiment que lorsqu'il affronte des formations d'un gros calibre, il a du mal à imposer sa volonté. Oui, il a un socle assez solide, mais après, qu'est-ce qu'il en fait ? Et parfois, je trouve qu'il subit jeu." Il espère voir les coéquipiers de Corentin Tolisso montrer un visage conquérant, ce qu'ils n'ont pas fait à Lens vendredi (2-1).