Avant la trêve, la rencontre entre l'OL et Rennes avait été émaillée d'incidents avec la billetterie numérique. Le club assure avoir "mis en place des actions correctives."

Ces errements avaient causé d'énormes désagréments le soir d'OL - Rennes (4-0). Le 19 septembre, le club avait lancé officiellement sa billetterie numérique. Les fans devaient alors présenter leur place dématérialisée via l'application du stade. Sauf que la plateforme a connu une panne au pire des moments, empêchant plusieurs centaines de spectateurs d'entrer dans l'enceinte décinoise jusqu'à 20h30. Ce qui forcément a provoqué des bouchons à différentes portes.

Test grandeur nature face à Crystal Palace

Quelques jours plus tard, l'Olympique lyonnais a communiqué sur le sujet. Il a d'abord présenté ses excuses aux fans, avant d'expliquer qu'il avait trouvé la source du problème. Il a alors promis de "veiller à ce que cela ne se reproduise plus", en prévenant qu'il allait faire des annonces avant les deux matchs de la semaine contre Crystal Palace (jeudi) et Nice (dimanche).

Ce qu'il a fait ce mardi. Le club indique qu'il a "mis en place plusieurs actions correctives." Premier test grandeur nature face aux Anglais. Pour cette affiche, et la suivante, les fans retrouveront leur "ticket dans l'application", ou en format PDF "depuis votre espace billetterie". À voir si ces changements régleront les soucis précédemment rencontrés. Ce serait bien, car 35 000 personnes ont déjà leur billet pour la Ligue Europa.