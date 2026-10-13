D'où viendra le danger pour l'OL contre Crystal Palace ?

Qui faudra-t-il surveiller tout particulièrement pour l'OL jeudi face à Crystal Palace ? L'avant-centre Jørgen Strand Larsen est le meilleur buteur, mais la marque est assez bien répartie.

Vendredi à Lens (2-1), l'OL n'a pas vraiment rassuré défensivement. S'il peut s'appuyer sur un gardien fiable avec Dominik Greif, il a eu beaucoup de mal à limiter le pouvoir offensif lensois, et a encaissé deux buts. Sur son côté droit, Zachary Athekame a pour la première fois réalisé une prestation en dedans. Mais il n'a pas été le seul à se manquer à Bollaert. Jeudi, face à Crystal Palace, les Rhodaniens devront retrouver la solidité qui avait fait ses preuves jusqu'à là (trois réalisations concédées en six rencontres entre la Ligue et la Ligue Europa).

Attention au trio Kamada - Pino - Strand Larsen

Ce sera une des clés pour obtenir un bon résultat contre l'équipe londonienne. Si elle n'a pas très bien démarré son exercice, la formation de Pierre Sage a quelques arguments à faire valoir. A commencer par Jørgen Strand Larsen, auteur de quatre réalisations en huit apparitions. Ce sera la principale menace pour l'arrière-garde lyonnaise. Le puissant avant-centre de 26 ans (1m93) devrait imposer de sérieux duels à ses vis-à-vis.

Derrière lui, aucun autre joueur ne se démarque spécialement : Daichi Kamada, Yéremy Pino et Tyrick Mitchell ont marqué à deux reprises. Dans ce trio, le Japonais et l'Espagnol sont des éléments offensifs évoluant en soutien du Norvégien. Eddie Nketiah (un but) a aussi ouvert son compteur. Attention aussi à Ismaïla Sarr, qui revient progressivement de blessure. Evann Guessand, l'autre numéro 9 du groupe, n'a pas la confiance de son entraîneur.