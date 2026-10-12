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Quinten Timber, milieu de Crystal Palace
Quinten Timber, milieu de Crystal Palace (AFP)

Avant d'affronter l'OL, Crystal Palace s'impose en Premier League

  • par David Hernandez

    • Quatre jours avant son retour au Parc OL, Pierre Sage a connu une deuxième victoire en Premier League. À domicile, Crystal Palace s'est imposé 3-1 face à Nottingham Forest et retrouve des couleurs.

    La trêve internationale lui a donné un peu de répit. En débarquant sur le banc de Crystal Palace durant l'été, Pierre Sagese doutait que tout ne marcherait pas en un claquement de doigts. Néanmoins, il aurait certainement préféré connaître des débuts moins poussifs. Avec trois défaites en quatre matchs pour lancer la nouvelle saison de Premier League, l'entraîneur français a vite été mis dans le bain et sous le feu des critiques malgré une qualification en coupe et un succès en Ligue Europa. L'enchaînement victoire contre Lech Poznan et nul contre Leeds avant la trêve a permis de ramener un peu de sérénité, avec trois semaines supplémentaires pour travailler.

    Deux buts qui font du bien avant la pause

    Si les regards sont forcément tournés vers Décines et le retour du trio Sage - Alioui - Della Santa, les Eagles avaient surtout pour objectif de continuer leur série positive dimanche à la maison face à Nottingham Forest. L'ouverture du score de Ndoye dès la troisième minute pour les visiteurs n'a pas forcément été dans cette optique, mais le club londonien a bien relevé la tête juste avant la pause. Des buts de Kamada (41e) et Larna (45e+4) ont permis à Palace de virer en tête au moment de rejoindre les vestiaires, avant que Pino ne donne deux buts d'avance à l'heure de jeu. En s'imposant pour la deuxième fois de la saison, Crystal Palace remonte à la 12e place de Premier League et prend un peu de confiance supplémentaire avant la Ligue Europa.

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