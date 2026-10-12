Quelle suite Nicolas Tagliafico donnera-t-il à sa carrière ? En fin de contrat avec l'OL à l'issue de la saison, le défenseur a évoqué un possible retour en Argentine.

À 34 ans, Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin de sa carrière. En sélection déjà, même s'il n'a pas encore mis un terme à cette aventure entamée en 2017. Il en a parlé récemment de cette retraite avec l'Argentine, alors que Lionel Messi a lui rangé ses crampons. Et en club ? A priori, il compte jouer encore quelques années. Ce sera d'ailleurs un sujet ces prochains mois, puisque son contrat arrive à expiration en juin 2027 avec l'Olympique lyonnais.

"La porte est ouverte, mais cela dépendra beaucoup des projets disponibles là-bas"

La semaine dernière, le latéral a été interrogé sur la suite dans un entretien accordé au podcast Clank!. Notamment sur un potentiel retour au pays pour conclure le chapitre de footballeur professionnel. "Aujourd'hui, je laisse la porte ouverte, mais cela dépendra beaucoup des projets disponibles là-bas, du club et de la manière dont les choses se déroulent. Si je reviens, ce sera pour aider l'équipe que je rejoindrai et aussi pour marquer symboliquement mon retour au football argentin, mais je n'ai pas encore retrouvé la motivation nécessaire", a-t-il confié.

Ce n'est pas l'idée à l'instant T donc. Le latéral gauche, qui a déjà raté cinq rencontres avec l'OL, où il est devenu remplaçant, n'a pas caché qu'il ne suivait pas beaucoup le championnat local. En plus du décalage horaire avec la France, il n'apprécie pas spécialement le format de la compétition. Cependant, une éventuelle évolution familiale pourrait changer la donne. "Je n’ai pas d’enfant pour l’instant, mais il est possible que j’en aie, que je veuille être près de ma famille et que je me dise : 'Retournons en Argentine'. C’est possible, je ne sais pas", a-t-il précisé.