Devant rentrer à Lyon ce jeudi après-midi, Nicolás Tagliafico ne fera pas le déplacement à Lens, malgré la blessure de Mohamed Ouedraogo. Pour ce qui est de Moussa Niakhaté, Paulo Fonseca s'est montré pessimiste quant à une présence face à Crystal Palace, jeudi prochain.

Les retours de trêve sont toujours un casse-tête et avec Nicolás Tagliafico, cela relève souvent d'un forfait pour le match de Ligue 1 suivant. Cette parenthèse de septembre ne déroge pas à la règle puisque l'Argentin ne sera pas présent ce vendredi soir (20h45) pour affronter Lens. Ayant joué le match d'adieu de Lionel Messi avec l'Albiceleste dans la nuit de mardi à mercredi, le latéral n'avait toujours pas posé pied à terre jeudi matin à Lyon au moment de la dernière séance collective. Malgré les absences défensives de Moussa Niakhaté et celle de Mohamed Ouedraogo, l'Argentin ne fera pas pour autant le déplacement. "Il doit arriver ce jeudi après-midi, mais il ne jouera pas face à Lens", a déclaré Paulo Fonseca au moment de faire l'état des lieux de ses troupes.

Niakhaté de retour contre Nice avant tout ?

Le secteur défensif sera logiquement impacté dans le nord de la France avec toutes ces absences. Bien que faisant des séances individuelles à base de courses, Moussa Niakhaté ne retournera pas dans sa région natale et ne devrait pas être plus disponible contre Crystal Palace, jeudi 15 octobre (18h45). Interrogé sur sa présence en Ligue Europa, Fonseca s'est montré plus que pessimiste sur la question. "Ça risque d'être compliqué". Selon nos informations, le staff lyonnais tablerait avant tout pour un retour face à Nice, trois jours plus tard en Ligue 1.