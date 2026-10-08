De retour de blessure, Nuamah se "sent libre dans la tête"

De retour d'une longue blessure en fin de saison dernière, Ernest Nuamah est actuellement le meilleur buteur de l'OL. L'ailier estime avoir laissé ce mauvais souvenir derrière lui pour donner sa pleine mesure.

Une carrière ne tient qu'à un fil et tout peut basculer d'un jour à l'autre. Sur ce point, la vie d'un sportif de haut niveau n'est pas facile à vivre. En s'écroulant sur la pelouse du Parc OL en avril 2025, Ernest Nuamah ne s'attendait sûrement pas à un tel chemin de croix. La grave blessure au genou avait rapidement pointé le bout de son nez au moment de sa sortie contre Lille, mais le Ghanéen et l'OL n'imaginaient peut-être pas que la convalescence soit aussi longue.

Elle a pourtant duré plus d'un an... De retour sur les terrains depuis le 3 mai dernier, Nuamah veut avant tout regarder vers l'avant. "Pour moi la blessure, c’est fini maintenant. Je veux me concentrer sur la saison. C’était difficile au début mais, à présent, je suis de retour. Je fais de mon mieux pour être dans la pleine mesure de mes moyens pour soutenir l’équipe et je pense que c’est ce que tout le monde veut."

"J'ai reçu beaucoup d'aide pour ne pas me sentir seul"

Avouant avoir eu un peu d'appréhension au moment de son retour, l'ailier est aujourd'hui certain d'être à 100% de ses capacités. Celui lui permet d'en être déjà à quatre réalisations sur ce début de saison et d'être l'un des maillons forts offensifs de l'OL. Un club qui l'a soutenu durant sa longue traversée du désert, tout comme "mes amis, ma famille. Ils m'ont soutenu quand j'en avais besoin pour ne pas me sentir seul et ça m'a beaucoup aidé." À 22 ans, le natif de Kumasi est désormais plus endurci et assure "être libre dans (sa) tête". Statistiquement, cela porte ses fruits pour le moment.