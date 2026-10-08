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Paulo Fonseca lors d'OL - Fenerbahçe
Paulo Fonseca lors d’OL – Fenerbahçe (Photo by Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu via AFP)

Fonseca (OL) : "Difficile de prévoir ce que sera Lens"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après trois semaines de coupure, l'OL retrouve le championnat vendredi soir (20h45) du côté de Lens. N'ayant eu que peu de temps pour préparer ce rendez-vous, Paulo Fonseca doit également faire avec un adversaire qui a changé d'entraîneur.

    Comment se sont passées ces trois semaines de coupure ?

    Paulo Fonseca : C’était une semaine difficile car on a travaillé avec six joueurs. C’est pour ça que la première semaine, on s’est reposés. Il ne faut pas oublier qu’on a commencé la saison avant. La deuxième semaine, on travaillé des choses importantes pour l’équipe. Les joueurs qui sont restés ici ont bien travaillé. Les joueurs internationaux sont ensuite revenus. C’était une semaine où nous n’avions pas la possibilité de travailler avec tous les joueurs, mais ce qu’on a fait était positif.

    Est-ce difficile de retrouver des joueurs après autant d'absence ?

    Oui parce que les joueurs ont passé beaucoup de temps en sélection, avec différentes façons de jouer. Quand ils sont rentrés, on avait qu’un jour pour travailler donc oui c’est le plus difficile. Aujourd’hui le groupe est motivé, content et c’est le plus important.

    "Choisir les joueurs qui sont le plus prêts"

    Dans votre réflexion sur le onze, quelle part donnez-vous à cette trêve internationale ?

    Nous n’avons pas beaucoup de joueurs qui ont fait beaucoup de matchs dans l’équipe. Je pense que celui qui a le plus joué est Athekame. Nous savons que quand les joueurs ne jouent pas en sélection, l’entraînement est différent. Le plus important est de regarder ce qu’on a fait lors du dernier match. Voir ce qu’il peut se passer à Lens et choisir les joueurs qui sont le plus prêts pour ce match.

    Vous retrouvez la Ligue 1 à Lens. Comment voyez-vous ce match ?

    C’est difficile de prévoir ce que sera le Lens de demain, parce qu’ils ont seulement un match avec leur nouvel entraîneur. Nous savons que Lens a une façon de jouer qui date de beaucoup de temps. Quand je suis arrivé en France, Franck Haise était là et aujourd’hui nous pouvons voir une façon de jouer très similaire. C’est un club avec une culture du jeu spéciale et je pense que le nouvel entraîneur va continuer avec cette identité. C’est difficile pour nous de voir beaucoup de choses car nous avons seulement le match de Monaco. On a préparé différents scénarios et je pense que nous sommes prêts pour les différentes choses qui peuvent se passer

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    1 commentaire
    1. Avatar
      pathetikOL - jeu 8 Oct 26 à 16 h 21

      Peut être à lui de faire le job et de s’adapter ! L’imprévisibilité étant parfois aussi une qualité..

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