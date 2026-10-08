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Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

France U19 : les jeunes d'OL Lyonnes lancent bien leur trêve

  • par David Hernandez

    • Avec trois joueuses d'OL Lyonnes dans ses rangs, l'équipe de France féminine U19 a bien lancé sa trêve avec une victoire 2-0 contre le Portugal. Les Bleuettes retrouveront leurs adversaires ce samedi pour une revanche.

    L'objectif de ce rassemblement est clair : préparer au mieux le 1er tour de qualification à l'Euro U19 féminin 2027, prévu fin novembre-début décembre en Croatie. Pour cette première parenthèse internationale de la saison, Franck Plenecassagne et le staff français ont organisé une double confrontation contre le Portugal. Une revue d'effectif avant de se frotter à la Belgique, la Croatie (pays hôte) et l'Islande dans quelques semaines. Les joueuses françaises, qui ont rejoint Croissy-sur-Seine depuis lundi, ont disputé leur premier amical mercredi face à la sélection portugaise et cela a tourné à leur avantage. Une victoire 2-0 mais pas de buts venus d'OL Lyonnes.

    Les trois Lyonnaises titulaires

    Plutôt en forme sur ce début de saison, Camille Marmillot n'a pas fait trembler les filets durant les 63 minutes passées sur le terrain. Elle a laissé cet honneur à l’attaquante du Havre Thaïs Gallais (42e) et à la milieu du Paris FC, Nina Dumans (82e). De son côté, Alexane Lambert a joué l'intégralité de la rencontre dans le but français tandis qu'Océane Moreau Tranchant a cédé sa place à un quart d'heure de la fin. Prochain rendez-vous contre le Portugal ce samedi à 11h.

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