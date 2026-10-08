La réserve de l'OL affrontera Chamalières en amical samedi

La réserve de l'OL ne sera pas au repos ce week-end. Alors que le championnat marque une pause pour la Coupe de France, les Lyonnais vont profiter de cette coupure pour disputer une rencontre amicale face à Chamalières, pensionnaire de National 2.

Pas de repos pour la réserve, L'OL accueillera à huis clos Chamalières, ce samedi 10 octobre à 17h00, au centre d'entraînement de Décines. Une rencontre qui doit permettre aux joueurs lyonnais de conserver du rythme malgré l'absence de compétition officielle ce week-end. Pour le staff lyonnais, dirigé par Gueïda Fofana, ce rendez-vous constitue surtout une manière de maintenir le groupe dans la cadence. Il pourra également permettre à certains joueurs de bénéficier de temps de jeu et continuer à travailler certains aspects avant la reprise des rencontres officielles.

Un test entre deux clubs de National 2

Cette opposition permettra aux jeunes Lyonnais de se mesurer à une formation d'un même niveau et donc de garder une intensité qu'ils connaissent en championnat. En effet, Chamalières évolue dans la même division que la réserve de l'OL, ce qui offrira une opposition intéressante dans tous les aspects. Avec un groupe jeune, Gueïda Fofana ne cache pas sa satisfaction de ce début de saison avec une troisième place, quand bien même il faut garder alerte des éléments de plus en plus jeunes dans son groupe. Ces amicaux sont ainsi une bonne préparation.