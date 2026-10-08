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Julien Duranville lors d'OL - Servette FC
Julien Duranville lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Lens - OL : Duranville de retour dans le groupe, Kamara aussi

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Face aux différentes absences défensives, Paulo Fonseca a choisi de convoquer Noham Kamara. Le jeune défenseur fait son retour dans le groupe de l'OL au même titre que Julien Duranville, blessé ces dernières semaines.

    Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cela ne lui garantira pas des minutes vendredi soir à Lens, mais Noham Kamara va retrouver le groupe de l'OL. Cela ne lui était plus arrivé depuis le match retour face au Sparta Prague. Une éternité donc pour le jeune défenseur qui profite surtout des différentes absences dans l'arrière-garde rhodanienne. Dans le nord de la France, Paulo Fonseca doit faire sans Moussa Niakhaté et Mohamed Ouedraogo blessés tandis que Nicolás Tagliafico n'est pas revenu à temps de son périple en Amérique du Sud. Une hécatombe donc qui profite à l'international U20 français qui fait le déplacement à Lens.

    Boudache bien présent

    Il n'est pas le seul retour dans le groupe lyonnais. Blessé depuis de longues semaines et non retenu contre Rennes avant la trêve, Julien Duranville a profité des trois semaines sans match pour se refaire une santé. Cela lui permet de retrouver les joies d'une mise au vert et d'une préparation de match car le Belge est le sixième offensif de ce groupe avec Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda et Boudache, bien présent malgré les incertitudes liées à son absence lors du deuxième match avec les U23 de l'Algérie. Présents à l'entraînement ce jeudi, Rémi Himbert et Adil Hamdani n'ont pas été retenus et devraient donc jouer l'amical de la réserve samedi à Décines.

    Le groupe de l'OL : Descamps, Greif, Bengui - Athekame, Abner, Kluivert, Bacher, Mata, Kamara - Bidstrup, Tessmann, Tolisso, Morton, Merah, Nartey - Nuamah, Sulc, Nakamura, Openda, Boudache, Duranville

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Sherman28 - jeu 8 Oct 26 à 19 h 50

      Ouedraogo s'est fait les croisés...absent 6 mois minimum. Bon heureusement qu'on a conservé Tagliafico

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    2. Avatar
      Outlander - jeu 8 Oct 26 à 20 h 13

      Kluivert peut jouer latéral gauche, et il y a Angel Garcia chez les jeunes.

      Signaler

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