OL : Ouedraogo victime d'une rupture du ligament croisé

Resté à Lyon durant la trêve internationale, Mohamed Ouedraogo n'a pas pu profiter de cette période pour retrouver la forme. Le latéral s'est blessé à l'entraînement et va manquer plusieurs mois d'absence. Le Burkinabé a subi une rupture du ligament croisé.

Il y avait abondance de biens, il y a maintenant un manque de solutions. Contre Lens, Paulo Fonseca ne va pas avoir le choix des joueurs pour occuper le couloir gauche de la défense. Il n'y a qu'Abner comme élément disponible pour cette reprise de la Ligue 1. En effet, Nicolas Tagliafico n'avait pas fait son retour à l'entraînement de l'OL ce jeudi après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi avec l'Argentine. Attendu à Lyon ce jeudi, le numéro 3 lyonnais va briller par son absence comme l'a confié Paulo Fonseca ce jeudi en conférence de presse. "Nicolas doit rentrer aujourd'hui (jeudi) donc c'est compliqué."

Un opération bientôt à programmer

Un coup dur sachant que l'entraîneur portugais ne pourra pas plus compter sur Mohamed Ouedraogo. Resté à Décines durant toute la trêve internationale, le Burkinabé comptait sur cette période pour retrouver la confiance. Il va surtout passer plusieurs mois sur le flanc comme confirmé par Fonseca. "Il a eu une grosse blessure. C'est un coup dur pour lui. Il est jeune, fort physiquement, le plus important est qu'il se concentre sur la rééducation." Au cours de l'entraînement de mercredi, le gaucher s'est blessé au genou et plutôt gravement. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il va devoir passer par la case opération après avoir échangé avec le chirurgien dans les prochains jours.