Actualités
Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

OL : Ouedraogo victime d'une rupture du ligament croisé

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Resté à Lyon durant la trêve internationale, Mohamed Ouedraogo n'a pas pu profiter de cette période pour retrouver la forme. Le latéral s'est blessé à l'entraînement et va manquer plusieurs mois d'absence. Le Burkinabé a subi une rupture du ligament croisé.

    Il y avait abondance de biens, il y a maintenant un manque de solutions. Contre Lens, Paulo Fonseca ne va pas avoir le choix des joueurs pour occuper le couloir gauche de la défense. Il n'y a qu'Abner comme élément disponible pour cette reprise de la Ligue 1. En effet, Nicolas Tagliafico n'avait pas fait son retour à l'entraînement de l'OL ce jeudi après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi avec l'Argentine. Attendu à Lyon ce jeudi, le numéro 3 lyonnais va briller par son absence comme l'a confié Paulo Fonseca ce jeudi en conférence de presse. "Nicolas doit rentrer aujourd'hui (jeudi) donc c'est compliqué."

    Un opération bientôt à programmer

    Un coup dur sachant que l'entraîneur portugais ne pourra pas plus compter sur Mohamed Ouedraogo. Resté à Décines durant toute la trêve internationale, le Burkinabé comptait sur cette période pour retrouver la confiance. Il va surtout passer plusieurs mois sur le flanc comme confirmé par Fonseca. "Il a eu une grosse blessure. C'est un coup dur pour lui. Il est jeune, fort physiquement, le plus important est qu'il se concentre sur la rééducation." Au cours de l'entraînement de mercredi, le gaucher s'est blessé au genou et plutôt gravement. Il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il va devoir passer par la case opération après avoir échangé avec le chirurgien dans les prochains jours.

    à lire également
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Club formateur de Merah, l'US Meyzieu prolonge son partenariat avec l'OL
    4 commentaires
    1. Avatar
      Jarod777 - jeu 8 Oct 26 à 13 h 54

      La poisse.. bon rétablissement à lui.

      Signaler
    2. Avatar
      Jarod777 - jeu 8 Oct 26 à 13 h 54

      La poisse.. bon rétablissement à lui.

      Signaler
    3. JJ-Delgado
      JJ-Delgado - jeu 8 Oct 26 à 13 h 58

      Ne serions nous pas le club d'Europe le plus touché par les blessures aux ligaments croisés ?
      On quittait Gerland en disant que cela provenait peut être de la qualité des sols, même rythme à Décines...
      Une vraie perte car il allait forcément progresser tactiquement.
      Bon rétablissement à lui (il a des exemples au club pour le booster à croire en la suite) !

      Signaler
    4. Bioman
      Bioman - jeu 8 Oct 26 à 14 h 02

      Finalement l'avenir de Tagliafico est peut-être bien lyonnais jusqu'à la fin de saison...
      Vraiment pas de bol pour lui, pas en confiance jusqu'à maintenant, et avec un genou dans la boite à gant...On va se dire qu'il reviendra plus fort !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Thomas Jorgensen (Toulouse) tente de passer Mohamed Ouedraogo
    OL : Ouedraogo victime d'une rupture du ligament croisé 13:49
    Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
    Club formateur de Merah, l'US Meyzieu prolonge son partenariat avec l'OL 13:10
    Liana Joseph avec l'équipe de France U19 à l'Euro
    OL Lyonnes : Benyahia, Joseph, Sangaré et Grohs lancent la trêve internationale 12:20
    Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
    OL : Šulc, Nartey et Greif de retour à l'entraînement, les croisés pour Ouedraogo ? 11:41
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    OL Lyonnes : le déplacement à Lens fixé au 7 novembre 11:00
    Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
    Tagliafico (OL) rend hommage à Messi après ses adieux à l'Argentine 10:15
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) champion d'Afrique ? Le TAS examine l'affaire ce jeudi 09:30
    Loïs Openda après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Openda retrouve Lens et Bollaert, le stade de ses premiers exploits 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL heureux après un but face à Rennes
    OL : un vestiaire cosmopolite mais qui vit bien 08:00
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) contre le Servette FC
    Première Ligue : Dumornay (OL Lyonnes) première lauréate du Trophée UNFP 07:30
    Lens - OL : Samson Baidoo finalement apte côté lensois 07/10/26
    "Gros morceau", "très bon coach et de bonnes recrues"... Lens attend l'OL de pied ferme 07/10/26
    Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
    OL : Athekame, Boudache et Nakamura ont repris l'entraînement ce mercredi 07/10/26
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : Adil Hamdani parmi les 60 pépites du Guardian 07/10/26
    Les supporters lensois au Stade Bollaert de Lens
    Lens : Bollaert, un stade qui réussit rarement à l'OL 07/10/26
    Michele Kang, présidente d'OL Lyonnes, et Vincent Ponsot, directeur général
    OL Lyonnes félicité par quatre fois par les labels LFFP 07/10/26
    OL - Ligue 1 : Rémy Descamps en lice pour le plus bel arrêt du début de saison 07/10/26
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : quel temps de jeu pour les internationaux ? 07/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut