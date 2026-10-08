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Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l'US Meyzieu
Moussa Niakhaté et Khalis Merah avec les jeunes de l’US Meyzieu (Facebook : US Meyzieu Football )

Club formateur de Merah, l'US Meyzieu prolonge son partenariat avec l'OL

  • par Enzo Catolino

    • L'Olympique lyonnais poursuit son travail de collaboration avec les clubs de son territoire. Ce lundi, l'US Meyzieu a annoncé la prolongation de ce partenariat avec l'OL, une entente qui vise à accompagner le développement et la structuration du club.

    Les deux structures souhaitent renforcer leurs liens, avec la volonté commune de faire progresser l'organisation de l'US Meyzieu. C'est en ce sens que le club majoland poursuit l'aventure avec l'OL. C'est un partenariat qui trouve également une résonance particulière concernant la formation des jeunes joueurs, un domaine dans lequel les deux clubs entretiennent des liens étroits depuis plusieurs années.

    Huit joueurs de Meyzieu à l'OL

    La preuve de cette grande proximité se retrouve directement sur les terrains. Selon l'US Meyzieu, huit joueurs issus du club évoluent désormais sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, cette saison. Cette réussite illustre le travail des éducateurs du club depuis plusieurs années. Parmi eux figurent notamment Khalis Merah, le milieu de terrain de l'OL, qui a fait ses premières armes à Meyzieu avant de poursuivre sa progression dans le club rhodanien.

    Cette prolongation permet donc de maintenir cette passerelle entre les deux clubs pour ainsi poursuivre les échanges autour de la formation. Pour l'US Meyzieu, ce partenariat représente une reconnaissance du travail réalisé auprès des jeunes joueurs. À travers ce renouvellement, l'OL continue de s'appuyer sur son réseau local pour pouvoir aider au développement des clubs voisins et ainsi bénéficier de la réussite de la formation ensuite.

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