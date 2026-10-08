Liana Joseph avec l’équipe de France U19 à l’Euro (Photo Tyler MILLER / Sportsfile / UEFA via Getty Images)

Les internationales d'OL Lyonnes commencent à entrer en piste ce jeudi 8 octobre. Inès Benyahia, Liana Joseph ainsi que Wassa Sangaré seront les premières Lyonnaises à retrouver les terrains avec leurs sélections. Les trois joueuses seront avec les U23 françaises pendant ce rassemblement.

C'est l'occasion de débuter un nouveau chapitre pour les Bleuettes. Philippe Joly va retrouver la sélection U23 féminine, après avoir occupé le poste chez les U19 et les U20. Il s'agit donc de son premier rassemblement depuis sa récente nomination dans ce nouveau cycle. Le sélectionneur tentera de mettre en place ses principes et d'observer son groupe face aux Néerlandaises.

Trois Fenottes face aux Pays-Bas

Les trois Lyonnaises auront donc l'occasion de fouler le terrain ce jeudi. Liana Joseph et Wassa Sangaré faisaient initialement partie de la liste dévoilée pour ce rassemblement avant qu'Inès Benyahia, non convoquée en équipe A, ne rejoigne le groupe à la suite d'un forfait.

Pour Inès Benyahia, ce rendez-vous constitue une nouvelle occasion de retrouver le maillot bleu après avoir déjà évolué avec les U23. Liana Joseph, de son côté, poursuit son retour après sa période d’indisponibilité, tandis que Wassa Sangaré continue son parcours avec les jeunes sélections françaises après avoir également connu l’équipe de France A.

France U23 - Pays-Bas U23 : à 16 h 00 (Challenge européen)

Mala Grohs avec les U23 allemandes

Dans le même temps, Mala Grohs disputera son premier match avec les U23 allemandes depuis son arrivée à OL Lyonnes. La gardienne de 25 ans a été appelée et disputera un premier match face à l'Écosse avant une rencontre face à la Suède, la semaine prochaine.

Écosse U23 - Allemagne U23 : à 20h (match amical)