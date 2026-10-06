Non sélectionnée avec l'équipe de France A, Inès Benyahia n'avait pas vu son nom dans la liste des U23 dont elle est pourtant une cadre. Finalement, la milieu d'OL Lyonnes a bien rejoint le rassemblement à Clairefontaine, suite à une blessure.

Avait-elle été piquée ? Peut-être bien, même si son temps de jeu depuis le début de la saison ne jouait pas pour elle. Néanmoins, Inès Benyahia aspire à jouer en équipe de France A et Laurent Bonadei en avait décidé autrement pour ce rassemblement d'octobre. On aurait alors pu penser que la milieu d'OL Lyonnes gagnerait en rythme avec les U23 françaises, dont elle est l'une des plus capées. Mais là encore, aucune trace du nom de Benyahia dans la première de Philippe Joly pour les deux amicaux contre les Pays-Bas puis l'Italie.

Une joueuse en moins à OL Lyonnes durant la trêve

Il a finalement fallu compter sur une défection pour voir la Lyonnaise rejoindre le rassemblement français à Clairefontaine. Deux jours après son but contre Toulouse, la numéro 10 rhodanienne a pris la direction de Paris pour passer la trêve internationale avec l'équipe de France U23. Elle retrouvera ses coéquipières de club, Liana Joseph et Wassa Sangaré. Une bonne nouvelle pour elle, une joueuse encore en moins pour Jonatan Giráldez à l'entraînement à Décines.