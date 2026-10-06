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Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Lens - OL : déplacement encadré pour les supporters lyonnais

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi, l'OL retrouve le chemin de la Ligue 1 du côté de Lens. Si les supporters lyonnais sont autorisés au sein du stade Bollaert, leur déplacement sera encadré, avec notamment une interdiction de circuler ou stationner aux abords de l'enceinte, à Lens, Liévin, Avion mais aussi Arras.

    L'heure de la reprise de la Ligue 1 a sonné. Vendredi soir (20h45), l'OL lancera la 6e journée du côté de Lens. Un déplacement jamais facile dans le nord de la France, notamment face à la ferveur populaire qui règne à Bollaert. Pour ce déplacement, les joueurs de Paulo Fonseca devraient compter sur un contingent de supporters assez important. Avec les "Gones en Nord", les fans lyonnais sont bien présents en Hauts-de-France et seront rejoints par ceux venus tout droit de Lyon. Ces derniers devront respecter un encadrement de déplacement. En effet, en ce début de semaine, la préfecture du 62 a publié un arrêté préfectoral. Non pas pour interdire la présence en parcage mais pour encadrer ce déplacement.

    Une rencontre identifiée à risques par la DNLH

    Dans une rencontre identifiée à risques par la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), classée provisoirement au niveau 2 et devant faire l’objet d’un encadrement strict particulier, la venue des supporters de l'OL se fera sous escorte policière. "Les supporters lyonnais autorisés à effectuer le déplacement en autocar ou en minibus devront obligatoirement se rendre sur l’aire de la Cressonnière, sur l’A26 à proximité de Thélus. L’horaire du rendez-vous est fixé le vendredi 9 octobre 2026 à 18h30. Les forces de l’ordre encadreront le déplacement jusqu’à l’accès visiteurs du stade Bollaert-Delelis à Lens." Pour ceux venant par leurs propres moyens, il existe une interdiction de circuler et de stationner autour du stade mais aussi dans plusieurs zones à Lens, Liévin, Avion mais aussi Arras, communes limitrophes.

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