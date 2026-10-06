Au fur et à mesure des jours, Paulo Fonseca retrouve des joueurs pour préparer le déplacement de l'OL à Lens. Ce mardi, Loïs Openda ou encore Mads Bidstrup étaient de retour à l'entraînement.

Petit à petit, l'OL retrouve des forces vives. Il faudra malgré tout attendre jeudi pour avoir un groupe au complet et encore. Avec Nicolas Tagliafico qui joue dans la nuit de mardi à mercredi en Argentine, le latéral ne devrait pas participer à la dernière séance collective avant le déplacement à Lens, vendredi (20h45). Néanmoins, après avoir dû composer avec un groupe d'à peine dix joueurs la semaine passée, Paulo Fonseca retrouve des internationaux au fur et à mesure des jours. Lundi, Ernest Nuamah, Khalis Merah ou encore Rémi Himbert ont signé leur retour à l'entraînement.

Openda, du Stade de France à Décines en quelques heures

Tous étaient de nouveau présents ce mardi pour une séance ouverte à certains supporters privilégiés. Ils ont été rejoints par d'autres internationaux, ayant également fini leurs matchs en sélection. Au lendemain de France - Belgique où il n'a joué que cinq minutes, Loïs Openda était déjà sur les terrains du GOLCT, en compagnie de Mads Bidstrup ou encore Felix Bacher. Tous deux ont connu leur première cape avec le Danemark et l'Autriche, tout en ayant un temps de jeu limité. Moussa Niakhaté, annoncé comme forfait à Lens, a effectué une séance individuelle.