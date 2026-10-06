Mercato : Rémy Descamps a les idées claires sur son future à l'OL

Doublure de Dominik Greif dans les cages de l'OL, Rémy Descamps veut retrouver davantage de temps de jeu et n'exclut pas l'idée de changer d'air. Malgré un contrat qui s'étend jusqu'en 2029, le portier lyonnais garde tout de même un œil sur les opportunités qui pourraient se présenter.

Depuis son arrivée à Lyon, en 2024, Rémy Descamps a disputé 18 rencontres sous le maillot lyonnais. Cette saison, il a connu deux titularisations face à Toulouse en Ligue 1 puis face à Anderlecht en Ligue Europa, mais reste dans la hiérarchie derrière Dominik Greif. Une situation qu'il accepte tout en assumant clairement ses ambitions.

La volonté d'être numéro 1

Dans un entretien accordé au quotidien local Le Progrès, le gardien lyonnais ne se satisfait pas pleinement de son rôle actuel. Malgré les entraînements et le travail quotidien, il estime que rien ne remplace la compétition et rappelle la difficulté à laquelle il faut faire face lorsque les apparitions sur le terrain sont rares. Rémy Descamps assure avoir appris la patience au fil de sa carrière, mais son objectif de devenir le premier gardien reste inchangé. Une ambition qui explique aussi pourquoi sa situation à l'OL pourrait devenir un sujet dans les prochains mois.

Le portier a eu des propositions pour rejoindre l'Angleterre, en Championship, lors du dernier mercato hivernal. Il a finalement décidé de continuer son aventure à Lyon, avec une prolongation à la clé. "C’est vrai. Ça ne s’est pas fait car j’en ai décidé autrement. Je voulais continuer l’élan de la saison passée, très bien lancée. Le coach m’a ensuite donné la Ligue Europa à mon retour. Ça m’a permis d’atteindre la dizaine de matchs à la trêve. J’avais envie de continuer, la Coupe de France arrivait… Il y avait beaucoup de matchs, je ne voulais pas lâcher."

Un projet intéressant pourrait le faire réflechir

Pour autant, Rémy Descamps ne ferme pas complètement la porte à un départ. "Il faut rester positif, aller chercher le plus possible. Après, si un projet intéressant tape à la porte, bien sûr que je réfléchirai." Le gardien entend d'abord continuer à se battre pour garder du temps de jeu à l'OL, Ayant prolongé jusqu'en 2029. Rémy Descamps ne réclame pas son départ, mais son discours montre que son avenir à Lyon dépendra aussi de sa capacité à retrouver régulièrement les terrains.