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Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d'Argentine - Panama
Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d’Argentine – Panama (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Tagliafico avant la dernière de Messi : "Il ne se rend pas compte de qui il est"

  • par David Hernandez

    • Dans la nuit de mardi à mercredi, le football argentin rendra hommage à Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or disputera son dernier match en sélection face au Bénin. Un rendez-vous important pour l'Albiceleste et auquel participera Nicolas Tagliafico.

    C'est une page qui va se tourner dans la nuit de mardi à mercredi. Quand le Portugal est en pleine crise suite au départ du rassemblement de Cristiano Ronaldo, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est tout un pays qui va rendre hommage à l'une de ses légendes. Pour le dernier amical de la trêve, l'Argentine reçoit le Bénin au Monumental de Buenos Aires. Le match en lui-même reste secondaire. Cette soirée est celle d'une fête pour célébrer la dernière cape de Lionel Messi avec l'Albiceleste. Après avoir annoncé sa retraite internationale, la "Pulga" aura le droit à une dernière dans sous le maillot argentin.

    "Il veut être traité comme n'importe quel joueur"

    Un moment historique auquel prendra part Nicolas Tagliafico. Ayant notamment gagné la Coupe du monde 2022 avec Messi, le latéral de l'OL est revenu sur la particularité que peut représenter l'octuple Ballon d'Or. "Parfois, j’ai l’impression que Messi lui-même ne se rend pas compte de ce que représente Lionel Messi. Son leadership ne vient pas du fait qu’il cherche à attirer l’attention ou à rappeler à tout le monde qui il est, mais découle naturellement de tout ce qu’il a accompli." Ayant partagé de nombreux moments en sélection avec le joueur de l'Inter Miami, le Lyonnais estime que Messi "n'a jamais demandé de traitement de faveur. Il veut être traité comme n’importe quel autre joueur. C’est ce qui rend sa grandeur encore plus exceptionnelle." L'émotion risque d'être à son apogée cette nuit (1h du matin) pour tout amoureux du ballon rond.

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