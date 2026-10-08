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Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
Pavel Sulc lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL : Šulc, Nartey et Greif de retour à l'entraînement, les croisés pour Ouedraogo ?

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ce jeudi, les derniers internationaux de l'OL ont fait leur retour à l'entraînement. Encore en sélection mardi, Pavel Šulc, Dominik Greif et Noah Nartey ont repris les séances collectives ce jeudi, à la veille du déplacement à Lens. En revanche, Nicolás Tagliafico n'était toujours pas rentré de son périple sud-américain.

    La reprise a sonné. Enfin, il faut encore attendre 24h pour que l'OL fasse son retour en Ligue 1 à Lens, mais à l'entraînement, il y avait enfin l'odeur de la compétition. Avec des retours au compte-gouttes, Paulo Fonseca n'a pas pu préparer ce rendez-vous de la sixième journée du championnat de la meilleure des façons. Il n'a eu son groupe au complet que ce jeudi matin, soit la veille de se rendre dans le nord de la France. Encore retenus en sélection mardi soir, Pavel Šulc, Dominik Greif et Noah Nartey ont participé à la séance collective du jour et doivent logiquement postuler dans le groupe rhodanien.

    De la course individuelle pour Moussa Niakhaté

    Ce ne sera pas le cas de Nicolás Tagliafico. L'Argentin n'était pas présent au GOLTC et effectuait encore le chemin entre l'Argentine et la France ces dernières heures. Difficile donc de le voir en tenue vendredi soir au stade Bollaert. Ce devrait être un absent supplémentaire en plus du forfait déjà acté de Moussa Niakhaté. Revenu touché du rassemblement avec le Sénégal, le défenseur se contente d'enchainer les tours de terrain avec un préparateur physique pour le moment. Déjà un point positif puisque le travail individuel ne concerne pas que des exercices en salle. De son côté, L'Equipe avance que Mohamed Ouedraogo a été victime d'une rupture du ligament croisé durant la semaine. Le club n'a pas communiqué mais Paulo Fonseca devrait en dire plus en conférence de presse.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 8 Oct 26 à 11 h 57

      Pour Taglia perso ça me gêne beaucoup, depuis 2 ans la moitié du temps il est jamais là, sa priorité c'est constamment l'équipe nationale, et du coup il lui faut un temps dingue pour revenir à peu près en forme, et à peu près je dis bien...
      Comme il va être libre en janvier J'espère qu'il va partir, ce joueur nous sert pratiquement plus à rien, et vu son salaire je trouve que c'est limite un manque de respect envers son club.

      Il y a un match important demain soir et la veille le mec il est même pas encore à Lyon. En plus avec le décalage horaire c'est même pas la peine de compter sur lui, espérons que Abner ne se blesse pas...

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    2. Gune56
      Gune56 - jeu 8 Oct 26 à 12 h 25

      Surtout que Ouedraogo s'est rompu un ligament, donc indisponible plusieurs mois.
      Il faudrait mettre Kuivert à gauche.

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    3. Juni38
      Juni38 - jeu 8 Oct 26 à 12 h 44

      Taglia n'a clairement plus la tête à lyon , mais le pb c'est que son salaire conséquent reste à la charge du club .
      Et la poisse avec ce premier gros blessé de la saison si l'info est confirmée pour ouedraogo

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