Ce jeudi, les derniers internationaux de l'OL ont fait leur retour à l'entraînement. Encore en sélection mardi, Pavel Šulc, Dominik Greif et Noah Nartey ont repris les séances collectives ce jeudi, à la veille du déplacement à Lens. En revanche, Nicolás Tagliafico n'était toujours pas rentré de son périple sud-américain.

La reprise a sonné. Enfin, il faut encore attendre 24h pour que l'OL fasse son retour en Ligue 1 à Lens, mais à l'entraînement, il y avait enfin l'odeur de la compétition. Avec des retours au compte-gouttes, Paulo Fonseca n'a pas pu préparer ce rendez-vous de la sixième journée du championnat de la meilleure des façons. Il n'a eu son groupe au complet que ce jeudi matin, soit la veille de se rendre dans le nord de la France. Encore retenus en sélection mardi soir, Pavel Šulc, Dominik Greif et Noah Nartey ont participé à la séance collective du jour et doivent logiquement postuler dans le groupe rhodanien.

De la course individuelle pour Moussa Niakhaté

Ce ne sera pas le cas de Nicolás Tagliafico. L'Argentin n'était pas présent au GOLTC et effectuait encore le chemin entre l'Argentine et la France ces dernières heures. Difficile donc de le voir en tenue vendredi soir au stade Bollaert. Ce devrait être un absent supplémentaire en plus du forfait déjà acté de Moussa Niakhaté. Revenu touché du rassemblement avec le Sénégal, le défenseur se contente d'enchainer les tours de terrain avec un préparateur physique pour le moment. Déjà un point positif puisque le travail individuel ne concerne pas que des exercices en salle. De son côté, L'Equipe avance que Mohamed Ouedraogo a été victime d'une rupture du ligament croisé durant la semaine. Le club n'a pas communiqué mais Paulo Fonseca devrait en dire plus en conférence de presse.