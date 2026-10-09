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Liana Joseph avec l'équipe de France
Liana Joseph avec l’équipe de France (@UEFAcom_fr)

Joseph (OL Lyonnes) double buteuse avec la France

  • par David Hernandez

    • Pour cette première journée internationale, l'équipe de France féminine U23 a pris le meilleur sur ses homologues néerlandaises. Entrée à la pause, Liana Joseph a ouvert le score avant de faire le break.

    Retrouve-t-elle petit à petit son niveau ? On ne revient pas d'un an sans jouer comme ça, mais quoi qu'il en soit, Liana Joseph n'a pas perdu son sens du but. Buteuse contre Toulouse il y a quelques jours, l'attaquante d'OL Lyonnes a récidivé en sélection. Retenue avec les U23 françaises malgré un retour tardif à la compétition en club, Joseph a fait parler la poudre jeudi contre les Pays-Bas. Remplaçante au coup d'envoi de ce premier amical, l'attaquante a fait son entrée à la pause et a débloqué la rencontre dix minutes plus tard.

    Benyahia n'a pas joué, Grohs non plus

    Lancée en profondeur, elle a fait parler sa puissance pour résister à la défenseuse et croiser sa frappe. Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin puisqu'elle a inscrit un doublé avec une tête plongeante à la 72e minute. Un but qui a scellé la victoire française avec une Wassa Sangaré titulaire et qui a joué tout le match. En revanche, pas de trace d'Inès Benyahia... De son côté, Mala Grohs affrontait l'Ecosse avec les U23 de l'Allemagne. Comme la joueuse offensive française, la gardienne lyonnaise n'a eu le droit à aucune minute dans la victoire allemande (0-2).

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