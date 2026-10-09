Nuamah (OL) : "À Lens, il va falloir rester unis"

Actuellement meilleur buteur de l'OL, Ernest Nuamah sera un des maillons forts de la formation rhodanienne ce vendredi (20h45) à Lens.

Comment jugez-vous ce début de saison de l'OL et à titre personnel ?

Je suis très heureux de pouvoir apporter mon soutien à l’équipe. Le début de saison, jusqu’ici, tout va bien. Malheureusement on n'a pas pu se qualifier pour la Ligue des champions, mais maintenant on se concentre sur la Ligue 1. Tout va bien depuis le début de la saison, on se concentre beaucoup sur le collectif.

Trois semaines sans entraînement collectif. Est-ce que c'est dur de se remettre dans le bain ?

Je ne pense pas que ce soit un moment difficile, car pendant la trêve, on joue aussi, on s’entraîne, on continue de faire ce qu’on fait d’habitude. C’est vrai qu’au retour, on a peu de temps donc on doit en tirer le meilleur. On a match demain (vendredi), on doit être prêts, on n'a pas d’excuses, donc il faut qu’on soit prêts pour le match.

A quel type de match vous attendez-vous à Lens ?

Je pense que c’est un match qui va être très important. On sait ce qu’il nous attend. Lens est un adversaire difficile. On joue à l’extérieur donc ça va être d’autant plus difficile pour nous. On sait qu’ils ont une bonne attaque et qu’ils vont la pousser donc de notre côté, il va falloir rester unis, pour pouvoir faire la différence.