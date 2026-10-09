Aligné trois fois de suite en Ligue 1 sur le devant de l'attaque, le duo Ernest Nuamah - Loïs Openda est le dernier maillon du 4-4-2 de l'OL. Deux éléments offensifs qui donnent du travail aux défenses adverses.

On peut le dire, l'association était assez inattendue. Si voir Loïs Openda et Ernest Nuamah titulaires à l'OL n'est pas surprenant, le fait qu'ils le soient tous les deux à la pointe de l'attaque l'est davantage. Dans le 4-4-2 désormais mis en place par Paulo Fonseca lors des trois dernières journées de Ligue 1, c'est ce duo qui a démarré devant. Rien d'étonnant pour le Belge, qui est un pur avant-centre. Le Ghanéen, lui, est surtout un ailier, mais il semble parfaitement s'accommoder de ce système. Il faut dire que celui-ci ne fige pas leur position. Ainsi, on observe souvent les deux joueurs s'écarter vers la ligne de touche pour faire de la place à la projection des milieux, Mads Bidstrup et Corentin Tolisso.

Un duo "naturel"

La doublette doit aussi incorporer Pavel Šulc, qui a le rôle d'électron libre, et peut lui aussi profiter des espaces ouverts grâce aux appels des deux attaquants. Si la formule a été annihilée par les erreurs techniques et le bon bloc défensif du Paris FC (0-0), Auxerre (3-1) et Rennes (4-0) ont subi de nombreuses occasions et perdu sans discussion possible à Décines. "Pour moi ça ne fait pas beaucoup de changements, c’est assez naturel de jouer avec eux. On est plus proches les uns des autres et donc je pense que c’est plus facile quand on est plus resserrés de se trouver quand on se cherche", a confié Ernest Nuamah à propos de la relation sur le terrain avec les autres membres du trio offensif.

Et sur sa connexion spécifique avec Loïs Openda ? "Pour moi oui, c’est une combinaison tout à fait naturelle, a affirmé le numéro 7. Je suis capable d’attaquer la profondeur et, dans tout ce qui est dribbles, de prendre le ballon. On peut avoir des styles parfois similaires mais aussi différents qui apportent beaucoup à l’équipe." En tout cas, ce schéma le met aujourd'hui en valeur, puisqu'il a délivré une offrande et marqué trois fois sur ces trois matchs.

À Loïs Openda de régler son souci d'efficacité

Pour son compère prêté par la Juventus, le constat est un peu le même depuis son arrivée. Beaucoup d'efforts, de la générosité, un poison pour les défenseurs. Il reste néanmoins le plus dur… conclure. Dans la séquence évoquée, il n'a pas trouvé la faille malgré plusieurs situations très nettes. Certaines "réalisations" ont en plus été annulées pour hors-jeu ou une faute préalable. Il a toutefois offert une passe décisive face aux Auxerrois. "C’est vrai que Loïs a joué dans un système un peu différent. J’ai regardé ses xG (buts attendus, NDLR). Je pense qu’il a eu des opportunités de marquer, mais pour moi ce que ses partenaires ont fait avec les passes décisives (une en réalité) de Loïs montre qu’il travaille très bien pour le collectif, l'a soutenu Paulo Fonseca. Il se procure des occasions."

S'il n'est pas en réussite pour le moment, l'ex-Lensois, qui revient à Bollaert ce vendredi (20h45), amène autre chose à l'Olympique lyonnais. Ce que ses coéquipiers apprécient visiblement. "Je pense que c’est un très bon joueur, quelqu’un que j’aime beaucoup. Il a de l'expérience. C’est une personne fiable sur qui on peut compter, notamment pour garder le ballon, validait Ernest Nuamah. Il est très rapide, attaque en profondeur, donc je pense qu’il contribue énormément pour le groupe. C’est aisé d'évoluer avec lui car il facilite beaucoup le jeu."

Ernest Nuamah a "progressé dans la compréhension du jeu"

En attendant que Loïs Openda retrouve ses sensations devant la cage, le dispositif met actuellement en lumière un Ernest Nuamah toujours virevoltant, mais plus précis dans les derniers mètres. "Il a principalement progressé sur la compréhension des moments offensifs. Désormais, il est plus conscient des moments où il doit prendre la profondeur, quand il a une possibilité de trouver des espaces, le dernier geste. Je pense qu’il s'est amélioré car il a compris tout ça, il appréhende mieux les intentions de l'équipe, et c'est déterminant", détaillait Paulo Fonseca.

Tout n'est pas encore parfait pour le duo, et la démonstration contre le Stade Rennais l'a prouvé. Le Belge a gâché des actions très franches, parfois en étant trop altruiste. Le Ghanéen, lui, a signé un doublé, mais il avait largement le triplé au bout du pied, avec encore quelques approximations dans la surface. Mais difficile de faire la fine bouche pour l'instant à leur sujet. À Lens, ce pourrait bien encore être à eux de débloquer la rencontre, et l'OL ne boudera pas son plaisir si les deux hommes lui rapportent la victoire malgré quelques ratés au passage.

Avec Gwendal Chabas.