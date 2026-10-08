Vendredi soir, Loïs Openda va retrouver une enceinte qu'il connaît particulièrement bien. Pour la première fois depuis son départ du RC Lens, l'attaquant de l'OL va fouler la pelouse de Bollaert avec un autre maillot.

Arrivé à l'été 2022 en provenance du Club Bruges, Loïs Openda n'aura eu besoin que d'une saison pour marquer les esprits. En 42 matchs officiels avec les Sang et Or, il a inscrit 21 buts, contribuant largement à la deuxième place de sa formation en Ligue 1 et à sa qualification pour la Ligue des champions.

Openda "a trouvé la confiance" à Lens

Dans une interview accordée à Ligue 1+, l'avant-centre est revenu sur cette saison particulière dans le Nord et sur ce que les Nordistes lui ont apporté. "Ça c'est Lens, bien sûr ma famille. J'ai passé une année extraordinaire là-bas", raconte-t-il. Toujours auprès du diffuseur, le Belge insiste sur l'importance de cette expérience dans sa progression. "J'ai trouvé du temps de jeu, de l'amour, de la confiance là-bas. J'ai trouvé tout ce qui était possible pour faire en sorte que je devienne le joueur que je suis aujourd'hui."

Bollaert a également été le théâtre de grands moments pour lui. Loïs Openda y avait notamment inscrit un triplé contre Toulouse en octobre 2022, avant de marquer à deux reprises lors de la victoire contre Monaco (3-0) en avril 2023. Des souvenirs qui vont forcément refaire surface lors de son retour.

L'attaquant veut "tout bouffer sur son passage"

Néanmoins, le footballeur de 26 ans ne revient pas uniquement avec de la nostalgie. Désormais Lyonnais, il semble avoir retrouvé toutes ses qualités qui le faisaient briller chez les Lensois. "J'ai retrouvé ce sourire en fait, ce petit sourire de gosse, le sourire d’une personne qui est heureuse, qui est en pleine confiance et qui a envie de tout bouffer sur son passage." Vendredi (20h45), il tentera de faire parler sa confiance face à son ancien club pour faire briller l'OL.