OL : un vestiaire cosmopolite mais qui vit bien

À l'image de ce qui avait pu être vu la saison passée, l'OL s'appuie sur un état d'esprit collectif presque irréprochable sur ce début de saison. Que ce soit sur le terrain ou en dehors avec des joueurs qui n'hésitent pas à passer du temps ensemble.

"Le groupe vit bien". À l'image des "on prend match après match" ou "l'important, c'est les trois points", cette expression est très souvent un cliché du foot. Elle est utilisée à qui veut l'entendre et peut parfois cacher quelque chose de plus sombre pour expliquer certains résultats négatifs. À l'OL, c'est pourtant bien ce qui ressort de ces premières semaines de compétition. Il y a certes eu de nombreux changements dans le vestiaire lyonnais avec beaucoup de départs, mais aussi d'arrivées, toutefois la dynamique collective semble bien être dans la continuité de la saison passée.

Ils avaient été nombreux, des joueurs au staff en passant par la direction, à dire que les péripéties estivales avaient fini par renforcer le groupe. Douze mois plus tard, l'OL a vécu un été bien plus calme et néanmoins la recette donne l'impression de fonctionner encore. Sur le terrain ou dans le vestiaire, on parle français, anglais, portugais et pourtant, tout le monde semble parler la même langue. Tout n'est pas tout rose et l'élimination en Ligue des champions a créé un peu de frustration, mais l'atmosphère au GOLTC est loin de celle toxique qui avait pu exister il y a encore quelques saisons.

La mentalité, un critère devenu principal dans le recrutement

Tout le monde tire dans le même sens et, à défaut d'avoir peut-être plus de qualités individuelles, l'OL a trouvé un état d'esprit qui lui permet de gravir quelques montagnes. En recrutant dans des championnats plus mineurs, la cellule de recrutement a axé ses recherches sur des joueurs à la mentalité presque irréprochable. Une attention particulière a d'ailleurs été mise sur le profil psychologique des recrues, à savoir leur comportement dans un vestiaire, en dehors, etc. Matthieu Louis-Jean avait d'ailleurs confié que la "mentalité" faisait désormais partie des critères. Force est de constater que l'OL a plutôt vu juste depuis deux saisons. Cet été, Mads Bidstrup, Felix Bacher, Loïs Openda ou encore Julien Duranville ont posé leurs valises. Il ne leur a pas fallu longtemps pour se faire adopter.

Dans l'interview donnée à Olympique-et-Lyonnais, le milieu danois avouait "prendre des cafés en dehors avec Tyler (Morton) et Felix (Bacher)", tout en jouant un "rôle de grand frère" avec son compatriote Noah Nartey. Il y a certes des plus casaniers que d'autres, comme dans tout vestiaire, mais il n'est pas rare de voir des rassemblements en dehors du microcosme qu'est le GOLTC, comme sur un green avec Rémy Descamps, Tanner Tessmann et Ruben Kluivert. Avant de mettre les voiles vers Everton, Ainsley Maitland-Niles avait de son côté convié plusieurs coéquipiers (Kluivert, Mata, Morton pour ne citer qu'eux) à fêter son anniversaire.

Openda, une adaptation express sur et en dehors du terrain

Des moments loin du terrain qui permettent aussi de créer cette connexion sur le rectangle vert. Certains diront qu'il n'y a "pas besoin d'être copains pour jouer ensemble", cela aide aussi à se surpasser pour l'autre ou à tout simplement dire des vérités peut-être difficiles à entendre. À l'OL, il y a ces voix de la raison comme Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté ou encore Mads Bidstrup à qui les deux capitaines ont dit "d'être (soi)-même" et de dire ce qu'il pense. Une façon de garder tout un groupe en alerte et de faire retomber la pression aux plus jeunes.

Ces derniers se sont plutôt bien trouvés avec le trio Himbert - Merah - Boudache quasiment inséparable. Une jeunesse encadrée par des "vieux" comme Tolisso, qui a pris Merah sous son aile, ou Openda, jamais le dernier à se greffer pour jouer les plaisantins avec ses cadets. Que ce soit dans les entrailles du centre d'entraînement ou en dehors au détour d'un escape game qui a fait son petit effet il y a quelques semaines. À l'image du Belge, plusieurs recrues donnent l'impression d'être là depuis bien plus que trois mois. Et c'est tout bénéfique, pour le moment...