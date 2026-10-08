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Melchie Dumornay (OL Lyonnes) contre le Servette FC
Melchie Dumornay (OL Lyonnes) contre le Servette FC (@UEFA)

Première Ligue : Dumornay (OL Lyonnes) première lauréate du Trophée UNFP

  • par David Hernandez

    • Grâce à une reprise tambour battant, Melchie Dumornay s'est adjugé le premier Trophée UNFP de la saison en Première Ligue. La joueuse d'OL Lyonnes devance sa coéquipière Jule Brand et Sanaâ Mssoudy.

    On pouvait difficilement faire mieux. Pour la reprise de la Première Ligue, Melchie Dumornay a choisi de poser les bases d'entrée de jeu avec son club. OL Lyonnes n'a laissé que des miettes à ses adversaires avec vingt-deux buts inscrits en trois rencontres en septembre. De son côté, l'Haïtienne a montré qu'elle n'avait pas été élue meilleure joueuse de la saison passée pour rien. Avec six buts inscrits en trois rencontres, la numéro 6 lyonnaise a fait forte impression et ce n'est pas passé inaperçu.

    54% des voix pour l'Haïtienne

    Nommée pour le trophée UNFP du mois de septembre en Première Ligue, Dumornay a écrasé la concurrence. Avec 54% des voix, elle inscrit ainsi son nom au palmarès, elle qui a plutôt l'habitude de cette récompense individuelle. Elle a déjà été élue en décembre 2022, octobre 2023 et mars 2025. En septembre 2026, elle devance sa coéquipière Jule Brand, au four et au moulin en ce début de saison et qui a récolté 27% des suffrages, ainsi que la joueuse du FC Fleury, Sanaâ Mssoudy.

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