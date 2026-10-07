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Samson Baidoo joueur de Lens (Photo by Federico Pellestini/Icon Sport)

Lens - OL : Samson Baidoo finalement apte côté lensois

  • par Enzo Catolino

    • Deux jours avant la réception de l'OL, le RC Lens a apporté plusieurs précisions concernant son groupe. Incertain ces derniers jours, Samson Baidoo sera finalement bien disponible pour affronter les Lyonnais, ce vendredi soir.

    Samson Baidoo est remis à temps pour cette affiche de la 6e journée de championnat, ce vendredi à Bollaert, face à l'OL (20h45). Cette nouvelle vient modifier le point médical qui a été fait en début de semaine. Le défenseur souffrait des ischios depuis la fin juillet. Yannick Cahuzac a également profité de la conférence de presse de ce mercredi pour donner des nouvelles de plusieurs joueurs. Le staff nordiste récupère ainsi quatre éléments avant ce rendez-vous.

    Plusieurs retours mais encore des incertitudes

    Dans un contexte où Lens a déjà dû composer avec plusieurs absences depuis le début de la saison, ces retours offrent davantage de solutions à l'entraîneur nordiste pour préparer la venue de l'Olympique lyonnais. Yannick Cahuzac a ainsi confirmé les retours de Yacine Titraoui, Saud Abdulhamid et Jhoanner Chávez, en plus de Baidoo. Ils sont à nouveau disponibles, même si leur état de forme sera forcément pris en compte avant le coup d'envoi. Jean-Clair Todibo, lui, devra encore patienter. Un point sera fait après la séance de jeudi.

    Abdallah Sima ne sera, en revanche, pas de la partie. Le Sénégalais est absent de la feuille de match tout comme son compatriote Moussa Niakhaté, tous deux revenus du rassemblement du Sénégal blessés. Yannick Cahuzac n'a pas évoqué le cas Amadou Haïdara. Sa présence reste donc incertaine vendredi.

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