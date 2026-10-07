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Abdallah Sima, joueur de Lens (@Ligue 1)

Lens : un 3e forfait acté avant l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Une épine en moins dans le pied des Lyonnais. Mardi, le RC Lens a annoncé le forfait pour de longues semaines d'Abdallah Sima. Un coup dur pour le Sénégalais qui était en forme.

    Les deux compatriotes ne se retrouveront pas vendredi. Tous les deux convoqués avec le Sénégal cet automne, Moussa Niakhaté et Abdallah Sima sont revenus blessés de la trêve. On ne connaît pas encore la durée d'indisponibilité du défenseur. L'attaquant, lui, manquera presque deux mois de compétition. Lens a annoncé mardi qu'il se passera de son joueur jusqu'à la fin novembre. Il est touché à la cuisse. Un nouveau pépin musculaire pour un Sénégalais, alors que le Lyonnais est en difficulté au niveau des ischios. Il a néanmoins participé à une séance individuelle mardi.

    Des incertitudes autour de trois joueurs

    Du côté lensois, c'est un coup dur. Avec Florian Thauvin, Abdallah Sima était probablement l'élément offensif le plus en forme dans le mauvais début de championnat des Sang et Or (deux buts et deux passes décisives). Yannick Cahuzac, l'entraîneur nordiste, regrette forcément ce forfait qui s'ajoute à ceux de Samson Baidoo (ischios) et de la recrue Maik Nawrocki (ligaments croisés). Sachant qu'il existe aussi des incertitudes concernant Jean-Clair Todibo, Amadou Haïdara et Thorgan Hazard.

    15e de Ligue 1, Lens a besoin de se relancer à domicile vendredi. L'OL, lui, voudra confirmer son succès contre Rennes (4-0) avant la trêve.

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