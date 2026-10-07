Lens - OL : le casse-tête de la reprise pour Paulo Fonseca

Lensois et Lyonnais relanceront la Ligue 1 après trois semaines de trêve vendredi (20h45). Mais pour Paulo Fonseca, cette reprise ne sera pas évidente à gérer avec les retours au compte-gouttes des internationaux.

Voilà, c'est terminé. La longue trêve de trois semaines s'est achevée dans la nuit de mardi à mercredi, avec les adieux de Lionel Messi à la sélection argentine. Nicolas Tagliafico, qui a traîné pendant un moment une blessure, était titulaire et a disputé 50 minutes de cette affiche pas comme les autres face au Bénin (3-0). Maintenant, retour à la "normale", en club, pour l'arrière-gauche. Il sera logiquement le dernier à revenir à l'entraînement, et a priori, ne participera pas à la confrontation de vendredi contre Lens (20h45).

Car oui, les Lensois et les Lyonnais seront sur le terrain dès le 9 octobre, et cela pose un vrai casse-tête à Paulo Fonseca. En effet, pas moins de cinq Rhodaniens ont joué mardi soir : Noah Nartey (Danemark U21), Pavel Šulc (Tchéquie), Dominik Greif (Slovaquie), Zachary Athekame (Suisse) et donc Nicolas Tagliafico. Le Danois et le Tchèque, notamment, sont restés 90 minutes sur la pelouse. Il faudra évidemment jauger de leur état de forme une fois qu'ils seront à Décines, mais il n'est pas impossible que cela ait des conséquences sur la composition d'équipe qui sera alignée à Bollaert.

Plusieurs internationaux sont déjà revenus

Heureusement pour les Rhodaniens, Felix Bacher, Mads Bidstrup et Loïs Openda ont retrouvé leurs coéquipiers dès mardi. Ces trois-là ayant en plus eu peu de temps de jeu (90 minutes maximum pour l'Autrichien), ils devraient pouvoir tenir leur place. Un peu plus tôt, Khalis Merah, Ernest Nuamah et Rémi Himbert avaient pris part à la séance de lundi, qui marquait la reprise après un week-end de repos.

Car les non-internationaux* ont eux pu largement souffler durant la coupure. Une semaine de "vacances" après le succès 4-0 contre Rennes, puis les samedi 3 et dimanche 4 octobre laissés libres. De quoi recharger les batteries avant un mois assez musclé (6 matchs en 23 jours). Pour constituer son 11, Paulo Fonseca devrait donc miser sur les titulaires habituels restés à Lyon : Abner, Tyler Morton et Corentin Tolisso. Le tout agrémenté par Ernest Nuamah et Loïs Openda devant. Ensuite, il ne serait pas surprenant qu'il pratique certaines retouches au milieu, et surtout en défense.

Presque une semaine pour préparer Crystal Palace, ce n'est pas du luxe

Dans ce dernier secteur, ce sera obligatoire quoi qu'il arrive. Moussa Niakhaté est blessé et forfait pour le déplacement chez les Artésiens. Ruben Kluivert pourrait prendre sa place aux côtés de Felix Bacher. Pour le staff, l'idée sera de penser à moyen terme, car les duels vont s'enchaîner. Et l'avantage de cette programmation est qu'il a presque une semaine ensuite pour récupérer les derniers arrivés avant de recevoir Crystal Palace jeudi 15 octobre. Du bon et du moins bon donc dans le fait d'être les premiers à réattaquer le championnat.

L'entraîneur portugais avait de toute manière anticipé ces difficultés de gestion de fin de période internationale. "Le plus compliqué, ce n’est pas maintenant, ce sont les deux jours avant le prochain match, disait-il. Les joueurs reviennent de la sélection et il n’y a qu’un jour pour se préparer. Puis il y a différentes situations, la fatigue du voyage, celle liée aux rencontres, la déception de celui qui n’a pas joué... C’est compliqué à gérer car nous n’avons pas de temps." Son homologue Yannick Cahuzac doit se dire la même chose, lui qui a quelques soucis d'effectif également à gérer.

L'OL fait ainsi face à un joli défi, sachant qu'il réussit très rarement ses retours de trêve depuis plusieurs saisons. Il y avait sans doute plus simple qu'un voyage à Lens pour mettre fin à sa mauvaise série. Mais c'est peut-être dans l'inconfort que l'Olympique lyonnais parviendra à tirer son épingle du jeu. Ce serait une belle manière de confirmer la brillante victoire contre Rennes du 19 septembre dernier. Presque une éternité à l'échelle du football.

*Parmi les principaux noms : Tolisso, Duranville, Abner, Tessmann, Morton, Ouedraogo, Kluivert, Mata et Descamps.