La Tchéquie n'y arrive pas. Les coéquipiers de Pavel Šulc ont enchaîné un 7e match sans victoire mardi en Angleterre. Ses camarades lyonnais, eux, ont eu un peu plus de succès.

Le football de sélection est maintenant sur pause pour un mois. La trêve de trois semaines s'est refermée ce mardi, avant qu'une autre coupure, plus courte, ne revienne à partir le 9 novembre. Désormais, place aux clubs. Mais avant ça, retour sur les derniers résultats des Lyonnais en équipe nationale. En commençant par Pavel Šulc, le malheureux du jour. La Tchéquie a perdu pour la quatrième fois de suite en Ligue des nations. Dernière de son groupe, elle aura du mal à échapper à la relégation vu sa dynamique actuelle (sept sorties sans succès).

En Angleterre, le polyvalent attaquant est resté 90 minutes sur la pelouse. La République tchèque s'est inclinée 3 à 0, notamment dominée par un Harry Kane en grande forme (doublé). Noah Nartey aussi a disputé la rencontre du Danemark Espoirs dans son intégralité. Le milieu de terrain n'a pas pu porter les siens vers la victoire face à la Belgique (0-0). Conséquence, les Danois devront en passer par les barrages pour participer à l'Euro qui se déroulera à l'été 2027. Les Belges ont terminé premiers de la poule et prennent le ticket pour la phase finale qui va avec. Rendez-vous en novembre.

Encore une bonne performance pour Greif

Revenons chez les A et en Europe, avec Dominik Greif qui sort renforcé de ce rassemblement. Il a joué trois des quatre rencontres de la Slovaquie. Le gardien a encore livré une belle prestation lors du succès 4 à 0 des Slovaques en Moldavie (cinq arrêts). Au total, il a concédé un seul but et l'a emporté à deux reprises. Sa formation est en très bonne voie pour monter en division B de la Ligue des nations puisqu'elle occupe la première place avec six longueurs d'avance sur les Îles Féroé. Il lui suffira d'un point pour valider sa promotion.

La Suisse aussi devrait retrouver le top niveau européen l'an prochain. Elle a gagné 3 à 0 contre la Macédoine du Nord, validant le quatre sur quatre sans grande difficulté. C'est d'ailleurs son troisième 3-0 de la trêve. Titulaire lors des trois premières confrontations, ses trois premières capes, Zachary Athekame était cette fois-ci remplaçant. Il est entré à la 70e, alors que le score était encore de 1 à 0. Paulo Fonseca ne se plaindra pas de voir son défenseur droit être un peu préservé sur la fin du stage.

Tagliafico de retour

Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, Nicolas Tagliafico et tout le peuple argentin ont rendu un dernier hommage à leur légende Lionel Messi. Le milieu offensif a vécu définitivement clos son chapitre avec l'Albiceleste dans la nuit de mardi à mercredi. C'était lors de la victoire 3 à 0 face au Bénin durant laquelle il a marqué et donné deux passes décisives. L'arrière-gauche, de retour de blessure, a disputé les 52 premières minutes avant de céder sa place à Facundo Medina. Voilà qui conclut la parenthèse internationale, maintenant, cap sur Lens, où l'OL sera vendredi.