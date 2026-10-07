Mal parti en Ligue 1, Lens veut lancer sa saison à domicile contre l'OL vendredi (20h45). "Un adversaire redoutable", comme l'ont déclaré Yannick Cahuzac et Jonathan Gradit.

On savait que le Lens de 2026-2027 aurait du mal à rééditer sa performance de la saison passée. Pourtant, il a entamé l'exercice par une victoire 1-0 au Trophée des champions contre le PSG. Mais depuis, il a gagné seulement deux rencontres sur six et a changé d'entraîneur. Yannick Cahuzac a remplacé Dino Toppmöller quelques jours avant la trêve. L'ancien milieu de terrain dirigera sa première affiche à domicile vendredi à l'occasion de la réception de l'OL.

Pour le 15e de Ligue 1, cette confrontation est une opportunité de relancer la machine. Mais en face, l'Olympique lyonnais a bien démarré (2e, 11 points) et voudra lui jouer un mauvais tour pour confirmer sa victoire face à Rennes (4-0 le 19 septembre). "C'est un gros calibre de notre championnat. Ils font partie des trois équipes qui n’ont pas encore perdu, ils possèdent la meilleure défense, a énuméré ce mercredi l'entraîneur lensois. On sait qu’on aura un adversaire redoutable face à nous."

"Il faudra réaliser une superbe prestation pour pouvoir s’imposer"

Le défenseur, Jonathan Gradit, qui devrait être titulaire lors de cette 6e journée, a aussi vanté la qualité de son futur rival. "C’est un gros morceau avec un très bon coach et de bonnes recrues. On connaît notamment Loïs (Openda) qui a apporté beaucoup de choses positives ici. Ce n’est jamais facile de les affronter. Ils sont invaincus en Ligue 1. Cela montre la dureté de ce match. Il faudra répondre présents et réaliser une superbe prestation pour pouvoir s’imposer", a martelé le cadre du groupe Sang et Or.