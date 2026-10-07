OL - Ligue 1 : vers un appel d'offres pour les droits TV en novembre

Bientôt une consultation officielle pour les droits TV de la Ligue 1. À partir de novembre, la LFP devrait lancer son appel d'offres avec tous les matches dans un même package.

La saison 2026-2027 a marqué une révolution dans la diffusion de la Ligue 1. Depuis août, toutes les rencontres sont diffusées sur une même plateforme, Ligue 1+. Cela ne rapporte pas grand-chose aux clubs, mais cette configuration est plus favorable aux téléspectateurs. Et elle pourrait se prolonger dans le temps. En effet, mardi, plusieurs médias ont annoncé qu'un nouvel appel d'offres serait lancé en novembre pour la période 2027-2032.

Deux options possibles

La consultation, attendue pour le début du mois, offrira deux options aux intéressées. Soit une retransmission exclusive du championnat, ou bien la distribution de la chaîne créée par la Ligue. Olivier Bramly, le directeur général de LFP Media, serait confiant quant à la réussite du tour de table, alors que les précédents n'ont pas été concluants. Ce qui a conduit à cette situation difficile pour les 18 équipes de l'élite.

Le fait de pouvoir proposer l'ensemble de la compétition grâce à l'article 5 de la loi du 3 août 2026 "relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel" apparaît comme positif. Mais cela sera-t-il suffisant pour obtenir nettement plus de revenus qu'aujourd'hui ? Ce sera tout l'objet de cette prospection.