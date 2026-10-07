Actualités
Dominik Greif, gardien de Majorque
Dominik Greif, gardien de l’OL(Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : quel temps de jeu pour les internationaux ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Beaucoup d'internationaux étaient concernés par la longue trêve de trois semaines entre septembre et octobre. Zachary Athekame et Dominik Greif ont passé beaucoup de temps sur le terrain avec leur pays.

    On la craignait, cette longue trêve avec trois ou quatre matchs au lieu de deux habituellement. Ces trois semaines n'ont finalement pas causé trop de dégâts du côté de l'OL. Pourtant, il y avait des risques, avec une grosse quinzaine d'internationaux en action. Néanmoins, Moussa Niakhaté est revenu blessé du Sénégal, ce qui reste préoccupant. Pour le reste, ses coéquipiers ont connu des situations bien différentes, entre mise sur le banc et gros temps de jeu. C'est Zachary Athekame qui a le moins soufflé durant la coupure.

    Loïs Openda (Belgique), 11 minutes

    Italie – Belgique : vendredi 25 septembre à 20h45 (0 minute)

    Belgique – France : lundi 28 septembre à 20h45 (0')

    Belgique – Turquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (8')

    France – Belgique : lundi 5 octobre à 20h45 (3')

    Zachary Athekame (Suisse), 287 minutes

    Macédoine du Nord – Suisse : samedi 26 septembre à 20h45 (90')

    Écosse – Suisse : mardi 29 septembre à 20h45 (90')

    Suisse – Slovénie : samedi 3 octobre à 20h45 (87')

    Suisse – Macédoine du Nord : mardi 6 octobre à 20h45 (20')

    Ernest Nuamah (Ghana), 149 minutes

    Côte d’Ivoire – Ghana : jeudi 24 septembre à 21h00 (64')

    Ghana – Gambie : mardi 29 septembre à 18h00 (85')

    Pavel Sulc (République tchèque), 198 minutes

    République tchèque – Croatie : samedi 26 septembre à 20h45 (83')

    République tchèque – Angleterre : mardi 29 septembre à 20h45 (25')

    Espagne – République tchèque : samedi 3 octobre à 20h45 (suspendu)

    Angleterre – République tchèque : mardi 6 octobre à 20h45 (90')

    Nicolas Tagliafico (Argentine), 52 minutes

    Argentine – Bolivie : mercredi 30 septembre à 21h (blessé)

    Argentine – Burkina Faso : samedi 3 octobre à 21h (blessé)

    Argentine – Bénin : mardi 6 octobre à 20h (52')

    Mads Bidstrup (Danemark), 15 minutes

    Norvège – Danemark : jeudi 24 septembre à 20h45 (15')

    Danemark – Pays de Galles : dimanche 27 septembre à 20h45 (0')

    Danemark – Portugal : jeudi 1er octobre à 20h45 (0')

    Pays de Galles – Danemark : dimanche 4 octobre à 20h45 (0')

    Moussa Niakhaté (Sénégal), 180 minutes

    Sénégal – Mozambique : vendredi 25 septembre à 15h (90')

    Éthiopie – Sénégal : mardi 29 septembre à 15h (90')

    Sénégal - Comores : le dimanche 4 octobre à 14h (forfait)

    Felix Bacher (Autriche), 90 minutes

    Autriche – Israël : jeudi 24 septembre à 20h45 (0')

    Autriche – Kosovo : dimanche 27 septembre à 18h (0')

    République d’Irlande – Autriche : jeudi 1er octobre à 20h45 (0')

    Kosovo – Autriche : dimanche 4 octobre à 18h (90')

    Keito Nakamura (Japon), 206 minutes

    Japon – Uruguay : jeudi 24 septembre à 12h05 (83')

    Japon – Venezuela : lundi 28 septembre à 12h25 (18')

    Japon – Équateur : jeudi 1er octobre à 12h10 (79')

    Japon – Nouvvelle-Zélande : lundi 5 octobre (26')

    Dominik Greif (Slovaquie), 270 minutes

    Slovaquie – Moldavie : samedi 26 septembre à 20h45 (90')

    Slovaquie – Kazakhstan : mardi 29 septembre à 20h45 (0')

    Îles Féroé – Slovaquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (90')

    Moldavie – Slovaquie : mardi 6 octobre à 20h45 (90')

    Noah Nartey (Danemark U21), 179 minutes

    Danemark – Biélorussie : lundi 28 septembre à 18h30 (27')

    Autriche – Danemark : vendredi 2 octobre à 18h (62')

    Danemark – Belgique : mardi 6 octobre à 18h30 (90')

    Noham Kamara, Khalis Merah (France U20), 190 et 161 minutes

    Allemagne – France: vendredi 25 septembre à 17h30 (90' et 26')

    France – Angleterre : mardi 29 septembre à 11h30 (10' et 45')

    France – Italie : samedi 3 octobre à 11h (90' et 90')

    Rémi Himbert (France U19), 168 minutes

    France – Italie : vendredi 25 septembre à 15h30 (69')

    France – Croatie : lundi 28 septembre à 15h30 (26')

    France – Turquie : jeudi 1er octobre à 12h45 (73')

    Kaïl Boudache (Algérie U23), 20 minutes

    Afrique du Sud – Algérie : jeudi 1er octobre à 15h00 (20')

    Afrique du Sud – Algérie : dimanche 4 octobre à 15h00 (0')

    à lire également
    OL - Ligue 1 : Rémy Descamps en lice pour le plus bel arrêt du début de saison
    4 commentaires
    1. Avatar
      Interol - mer 7 Oct 26 à 13 h 03

      Merci pour ce contre rendu. Intéressant de voir que Greif semble avoir pris la place en sélection ! Ça devrait être durable maintenant.
      Inquiétant par contre de voir Boudache même pas titulaire en U23 algérien... J'imagine que c'est par rapport à son virus. Ou alors connaître le titulaire !

      Signaler
      1. Avatar
        Cicinho2 - mer 7 Oct 26 à 13 h 35

        Ça ne veut pas forcement dire grand chose, Bergeroo faisait jouer Sunu plutot que Lacazette en U20, entre autres exemples...

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - mer 7 Oct 26 à 13 h 13

      L'irrespect pour la Nouvelle Zélande dans le paragraphe de Nakamura, "vainqueur de l'autre rencontre"

      Signaler
    3. Avatar
      Cicinho2 - mer 7 Oct 26 à 13 h 33

      Openda airait pu faire du bien aux belges, parce que Lukaku est quand meme hyper lourd et plus très mobile, mais bon tant mieux, il joue tous les matchs chez nous

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL - Ligue 1 : Rémy Descamps en lice pour le plus bel arrêt du début de saison 13:30
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : quel temps de jeu pour les internationaux ? 12:40
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL - Ligue 1 : vers un appel d'offres pour les droits TV en novembre 11:50
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    OL - Mercato : Marseille aussi voulait Zachary Athekame cet été 11:00
    Elma Junttila Nelhage, joueuse de la Suède et d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Nelhage forfait avec la Suède, Grohs rejoint l'Allemagne U23 10:10
    Lens : un 3e forfait acté avant l'OL 09:25
    Pavel Sulc lors de Tchéquie - Afrique du Sud à la Coupe du monde 2026
    OL : Šulc (Tchéquie) encore battu, les autres Lyonnais presque tous vainqueurs 08:40
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Lens - OL : le casse-tête de la reprise pour Paulo Fonseca 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Grâce à son semestre à l'OL, Endrick finaliste du Golden Boy 2026 07:30
    Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d'Argentine - Panama
    Tagliafico avant la dernière de Messi : "Il ne se rend pas compte de qui il est" 06/10/26
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    Mercato : Rémy Descamps a les idées claires sur son futur à l'OL 06/10/26
    Mads Bidstrup saluant les supporters de l'OL à Istanbul
    Bidstrup, Bacher, Openda... ils sont de retour à l'entraînement de l'OL 06/10/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Lens - OL : déplacement encadré pour les supporters lyonnais 06/10/26
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    Inès Benyahia (OL Lyonnes) a finalement rejoint l'équipe de France U23 06/10/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lens
    Lens - OL : les Lensois ont bien changé depuis le 4-0 de mai 06/10/26
    Abner face à Amadou Haïdara lors d'OL - Lens en mai 2026
    Lens - OL : Haïdara incertain côté lensois ? 06/10/26
    OL : dernière journée de trêve internationale pour les Lyonnais 06/10/26
    Kaïl Boudache avec l'OL contre le Real Betis
    Boudache (OL) touché par un virus en sélection ? 06/10/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut