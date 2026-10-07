OL : quel temps de jeu pour les internationaux ?

Dominik Greif, gardien de l’OL(Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Beaucoup d'internationaux étaient concernés par la longue trêve de trois semaines entre septembre et octobre. Zachary Athekame et Dominik Greif ont passé beaucoup de temps sur le terrain avec leur pays.

On la craignait, cette longue trêve avec trois ou quatre matchs au lieu de deux habituellement. Ces trois semaines n'ont finalement pas causé trop de dégâts du côté de l'OL. Pourtant, il y avait des risques, avec une grosse quinzaine d'internationaux en action. Néanmoins, Moussa Niakhaté est revenu blessé du Sénégal, ce qui reste préoccupant. Pour le reste, ses coéquipiers ont connu des situations bien différentes, entre mise sur le banc et gros temps de jeu. C'est Zachary Athekame qui a le moins soufflé durant la coupure.

Loïs Openda (Belgique), 11 minutes

Italie – Belgique : vendredi 25 septembre à 20h45 (0 minute)

Belgique – France : lundi 28 septembre à 20h45 (0')

Belgique – Turquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (8')

France – Belgique : lundi 5 octobre à 20h45 (3')

Zachary Athekame (Suisse), 287 minutes

Macédoine du Nord – Suisse : samedi 26 septembre à 20h45 (90')

Écosse – Suisse : mardi 29 septembre à 20h45 (90')

Suisse – Slovénie : samedi 3 octobre à 20h45 (87')

Suisse – Macédoine du Nord : mardi 6 octobre à 20h45 (20')

Ernest Nuamah (Ghana), 149 minutes

Côte d’Ivoire – Ghana : jeudi 24 septembre à 21h00 (64')

Ghana – Gambie : mardi 29 septembre à 18h00 (85')

Pavel Sulc (République tchèque), 198 minutes

République tchèque – Croatie : samedi 26 septembre à 20h45 (83')

République tchèque – Angleterre : mardi 29 septembre à 20h45 (25')

Espagne – République tchèque : samedi 3 octobre à 20h45 (suspendu)

Angleterre – République tchèque : mardi 6 octobre à 20h45 (90')

Nicolas Tagliafico (Argentine), 52 minutes

Argentine – Bolivie : mercredi 30 septembre à 21h (blessé)

Argentine – Burkina Faso : samedi 3 octobre à 21h (blessé)

Argentine – Bénin : mardi 6 octobre à 20h (52')

Mads Bidstrup (Danemark), 15 minutes

Norvège – Danemark : jeudi 24 septembre à 20h45 (15')

Danemark – Pays de Galles : dimanche 27 septembre à 20h45 (0')

Danemark – Portugal : jeudi 1er octobre à 20h45 (0')

Pays de Galles – Danemark : dimanche 4 octobre à 20h45 (0')

Moussa Niakhaté (Sénégal), 180 minutes

Sénégal – Mozambique : vendredi 25 septembre à 15h (90')

Éthiopie – Sénégal : mardi 29 septembre à 15h (90')

Sénégal - Comores : le dimanche 4 octobre à 14h (forfait)

Felix Bacher (Autriche), 90 minutes

Autriche – Israël : jeudi 24 septembre à 20h45 (0')

Autriche – Kosovo : dimanche 27 septembre à 18h (0')

République d’Irlande – Autriche : jeudi 1er octobre à 20h45 (0')

Kosovo – Autriche : dimanche 4 octobre à 18h (90')

Keito Nakamura (Japon), 206 minutes

Japon – Uruguay : jeudi 24 septembre à 12h05 (83')

Japon – Venezuela : lundi 28 septembre à 12h25 (18')

Japon – Équateur : jeudi 1er octobre à 12h10 (79')

Japon – Nouvvelle-Zélande : lundi 5 octobre (26')

Dominik Greif (Slovaquie), 270 minutes

Slovaquie – Moldavie : samedi 26 septembre à 20h45 (90')

Slovaquie – Kazakhstan : mardi 29 septembre à 20h45 (0')

Îles Féroé – Slovaquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (90')

Moldavie – Slovaquie : mardi 6 octobre à 20h45 (90')

Noah Nartey (Danemark U21), 179 minutes

Danemark – Biélorussie : lundi 28 septembre à 18h30 (27')

Autriche – Danemark : vendredi 2 octobre à 18h (62')

Danemark – Belgique : mardi 6 octobre à 18h30 (90')

Noham Kamara, Khalis Merah (France U20), 190 et 161 minutes

Allemagne – France: vendredi 25 septembre à 17h30 (90' et 26')

France – Angleterre : mardi 29 septembre à 11h30 (10' et 45')

France – Italie : samedi 3 octobre à 11h (90' et 90')

Rémi Himbert (France U19), 168 minutes

France – Italie : vendredi 25 septembre à 15h30 (69')

France – Croatie : lundi 28 septembre à 15h30 (26')

France – Turquie : jeudi 1er octobre à 12h45 (73')

Kaïl Boudache (Algérie U23), 20 minutes

Afrique du Sud – Algérie : jeudi 1er octobre à 15h00 (20')

Afrique du Sud – Algérie : dimanche 4 octobre à 15h00 (0')