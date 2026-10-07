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Rémy Descamps (OL) (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

OL - Ligue 1 : Rémy Descamps en lice pour le plus bel arrêt du début de saison

  • par Gwendal Chabas

    • Titulaire à Toulouse en août (0-2), Rémy Descamps y avait obtenu un clean-sheet. L'une de ses parades est en lice pour le "top arrêt" du début de saison.

    Après trois semaines de pause, la Ligue 1 est très bientôt de retour. Vendredi, Lens et l'OL relanceront les hostilités à Bollaert (20h45). La LFP a profité de la trêve pour inaugurer un nouveau concept "les tops" du championnat. Trois catégories permettent de récompenser les joueurs : le plus bel arrêt, le plus joli but et le meilleur "skill", qui concerne les dribbles et gestes techniques. Chaque mois, la Ligue annoncera des finalistes, d'où seront extraits les lauréats.

    Ce mercredi, elle a dévoilé le nom des cinq candidats en course pour chaque trophée. Les vainqueurs seront révélés ce week-end, lors de la 6e journée. Chez les gardiens, nous retrouvons Rémy Descamps, qui représente l'OL. Il n'a disputé qu'un seul des cinq matchs, mais cela lui a suffi à signer l'une des parades de ce début d'exercice. Titulaire à Toulouse (0-2), il a permis aux Lyonnais de rester dans la partie avant de faire la différence en fin de rencontre, notamment en détournant une frappe déviée de Julián Vignolo sur son poteau.

    Les voix du public comptent davantage

    Cette action de la 25e minute a marqué les esprits car le Téfécé était vraiment tout proche de marquer par Christ Tapé. Mais le défenseur a raté le ballon tandis que le but était vide. Finalement, Noah Nartey et Malick Fofana ont offert la victoire aux Rhodaniens pour entamer la compétition.

    Rémy Descamps figure donc dans ce premier panel aux côtés de quatre de ses confrères. Nous avons le Rennais Brice Samba, le Strasbourgeois Filip Jörgensen, le Troyen Patrick Beach et le Manceau Nicolas Kocik. Vous pouvez voter pour le footballeur de l'OL en suivant ce lien. Sachez que le suffrage du public compte pour 55%. Un jury composé d'anciens joueurs et de journalistes donne également sa voix et équivaut à 45%.

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