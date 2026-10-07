OL Lyonnes félicité par quatre fois par les labels LFFP

Pour la première fois, la LFFP a distribué des labels aux clubs professionnels de D1 et de D2. OL Lyonnes a reçu la certification maximale dans les quatre catégories.

Quelques clubs de Première et de Seconde Ligue étaient réunis au siège de la Fédération à Paris mardi. Objectif de la soirée ? Remettre des récompenses aux lauréats des labels décernés par la LFFP. L'instance a dévoilé les gagnants en juillet dernier, comme nous l'écrivions cet été. Pour OL Lyonnes, c'est un triomphe, un carton plein, puisqu'il a obtenu la certification maximale dans les quatre catégories observées.

Formation, promotion, gestion du public et engagement territorial

Pour cette première édition, la Ligue s'est intéressée à quatre thématiques : la formation, la promotion, l'expérience du public et l'engagement territorial. Le champion de D1 en titre est le seul à avoir reçu l'or dans les quatre domaines. Marseille et Nantes suivent avec trois médailles d'or chacun. La distinction ouvre la porte à une dotation financière répartie entre les écuries homologuées.

Pour représenter l'institution lyonnaise, Adeline Houzet, directrice des revenus, était sur place. "Nous sommes très fiers d’avoir obtenu l'or dans les quatre catégories des labels qui viennent reconnaître l’investissement et le travail menés toute la saison pour faire grandir et rayonner notre équipe. Cette décoration est à la fois une belle reconnaissance et un moteur pour continuer à nous challenger, à faire évoluer nos pratiques et à aller toujours plus loin dans notre ambition", a commenté la dirigeante rhodanienne.