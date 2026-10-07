Lens : Bollaert, un stade qui réussit rarement à l'OL

Depuis la remontée du RC Lens en Ligue 1, en 2020, l'Olympique lyonnais n'a pas vraiment pris l'habitude de repartir de Bollaert avec les trois points. En six déplacements dans le Pas-de-Calais, l'OL ne s'est imposé qu'une seule fois.

Et si le chat noir de l'OL n'était pas finalement le stade Bollaert ? Depuis le retour de Lens en Ligue 1, les Lyonnais repartent souvent du Pas-de-Calais bredouilles. Avant la victoire l'an dernier, ils restaient sur trois matchs nuls : 1-1 en avril 2021, 1-1 en février 2022 puis 0-0 en septembre 2024, ainsi que deux défaites. En octobre 2022, les Sang et Or s’étaient imposés 1-0, avant de récidiver en décembre 2023 au terme d’un match spectaculaire (3-2), pour la première de Pierre Sage sur le banc... rhodanien.

Le bilan récent reste donc favorable aux Nordistes à domicile, même si le dernier passage de l'OL s'est soldé par une victoire. C'était le 16 août, grâce au dernier but sous cette tunique de Georges Mikautadze (0-1). Un exploit à réitérer vendredi pour l'ouverture de la sixième journée du championnat. Cette fois, le contexte est différent avec des Lensois qui voudront retrouver leur efficacité à domicile face à des Lyonnais désireux de confirmer leur bon début de saison.

Un dernier affront à ne pas oublier

Si le déplacement dans le Nord rappelle de bien mauvais souvenirs aux coéquipiers de Corentin Tolisso, ils gardent surtout en tête le dernier affrontement de la saison passée. En mai dernier, Lens avait littéralement balayé son adversaire à Décines (0-4). Déjà assurés de terminer à la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe en Ligue des champions, les partenaires de Florian Thuvain avaient largement dominé un OL qui jouait, lui, sa place directe en C1. De quoi provoquer un passage par les préliminaires cet été, puis l'élimination face à Fenerbahçe.

Cinq mois plus tard, les hommes de Paulo Fonseca ont des comptes à régler avec eux-mêmes.