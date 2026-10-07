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Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
Adil Hamdani lors d’OL – FC Saint-Gall (@OetL)

OL : Adil Hamdani parmi les 60 pépites du Guardian

  • par Enzo Catolino

    • Adil Hamdani se faire une place parmi les jeunes talents à suivre. Le Lyonnais figure dans la sélection "Next Generation 2026" de The Guardian. Le quotidien britannique a retenu 60 joueurs nés en 2009 considérés comme les plus prometteurs du football mondial.

    Chaque année cette énumération des futures "pépites" mondiales amène son lot de débats. En 2026, Adil Hamdani figure parmi les "meilleurs" U18 d'après The Guardian. Cette présence constitue une nouvelle reconnaissance pour le représentant de l'OL. Il poursuit son apprentissage après avoir découvert le monde professionnel l'an dernier. L'ailier gauche avait fait ses premières apparitions avec l'équipe première durant la saison 2025-2026. Il avait notamment délivré une passe décisive lors de la victoire face au PAOK Salonique (4-2), en Ligue Europa, en janvier.

    Hamdani parmi les plus grands talents de 2009

    Dévoilée ce mardi 6 octobre, la sélection du quotidien britannique met en avant les jeunes joueurs susceptibles de s'imposer au plus haut niveau dans les années à venir. Il ne s'agit pas d'un classement mais d'une liste regroupant 60 talents de la génération 2009. Adil Hamdani y côtoie plusieurs footballeurs considérés comme des espoirs majeurs. Au-delà de son club, où il n'a plus qu'un an de contrat, l'attaquant s'illustre aussi avec la France où il a été récemment convoqué avec les U18 pour le tournoi de Limoges.

    Pour l'instant les attentes à son sujet restent mesurées, tant par sa situation contractuelle que par son absence dans le groupe de Paulo Fonseca. Il est à ce jour un pilier de la réserve, où il a été titularisé à quatre reprises par Gueïda Fofana. En attendant d'avoir à nouveau sa chance à l'étage du dessus.

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