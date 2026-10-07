À deux jours du déplacement périlleux à Bollaert, Paulo Fonseca a récupéré plusieurs internationaux à l'entraînement. Après avoir été retenus lors de cette trêve par leur sélection, Kaïl Boudache, Keito Nakamura et Zachary Athekame étaient présents à Décines ce mercredi.

C'est une bonne nouvelle pour le staff lyonnais, qui retrouve progressivement ses internationaux avant la reprise du championnat. Ils sont presque tous revenus. Ce mercredi, Kaïl Boudache, Zachary Athekame et Keito Nakamura ont repris l'entraînement collectif, deux jours seulement avant le déplacement à Lens (vendredi, 20h45). Avec ces retours, l'effectif de Paulo Fonseca se reconstitue petit à petit. Il est vrai que beaucoup de joueurs étaient concernés par la trêve. Kaïl Boudache aurait été malade, mais sa présence montre qu'il sera probablement dans le coup pour le voyage chez les Sang et Or.

Alejandro Gomes Rodriguez également de retour

Chez les jeunes, Alejandro Gomes Rodriguez était aussi présent pendant la séance du jour. Il vient de passer les quinze derniers jours avec l'Angleterre U19. Vingt-quatre heures plus tôt, Felix Bacher, Mads Bidstrup et Loïs Openda avaient également regagné le GOLTC. Ces différentes présences permettent à l'entraîneur portugais de préparer plus sereinement cette reprise. L'OL devra tout de même composer sans Moussa Niakhaté, revenu blessé avec le Sénégal.