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Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis - OL
Ruben Kluivert face à Pablo Garcia lors de Real Betis – OL (@RealBetis)

À Lens, l'OL devrait se rapprocher de son "11-type"

  • par Gwendal Chabas
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    • Hormis le forfait de Moussa Niakhaté, l'OL devrait aligner à Lens la même équipe qui a dominé Rennes avant la trêve (4-0). Les changements seront plus tard.

    Nous y sommes. L'OL s'attaque à un calendrier costaud sur la période automnale à venir. Les protégés de Paulo Fonseca joueront six fois en vingt-trois jours, à huit reprises en un mois. C'est maintenant que la gestion des organismes commence. Enfin, ce n'est pas pour tout de suite, car les Rhodaniens vont à Lens ce vendredi (20h45) pour repartir sur les mêmes bases que face à Rennes avant la trêve (succès 4-0).

    Donc, sauf surprise, le technicien portugais alignera une formation très proche de celle qui a largement dominé le Stade Rennais. Exception faite de Moussa Niakhaté, revenu blessé du Sénégal. Ruben Kluivert devrait le remplacer. Pour le reste, Zachary Athekame, qui a beaucoup joué avec la Suisse, est parti pour enchaîner. Devant, le duo Loïs Openda - Ernest Nuamah sera accompagné par Pavel Šulc, qui a vécu une période difficile avec la Tchéquie.

    Plusieurs joueurs frais, même chez les internationaux

    Dans le cœur du jeu, hormis Mads Bidstrup qui a eu droit à un petit quart d'heure avec le Danemark, Corentin Tolisso et Tyler Morton sont frais. Idem pour Abner à gauche, tandis que Felix Bacher a montré des choses intéressantes en ce début de saison, au point de vivre sa première cap avec l'Autriche A. L'idée est donc de miser sur ce 11 qui a réussi dernièrement, avec la possibilité de le reconduire plus ou moins entièrement jeudi lors de la venue de Crystal Palace.

    L'Olympique lyonnais aura quasiment une semaine pour préparer ce rendez-vous européen, ce qui explique sans doute la stratégie du staff. "Je pense que les joueurs ont prouvé à tous les matchs que nous avons un groupe qui nous permet de faire des changements. Nous avons ce déplacement à Bollaert avant une période avec Palace et le duel de dimanche prochain contre Nice. Cette troisième rencontre sera peut-être celle des modifications, a confié Paulo Fonseca jeudi. Pour l’instant, je suis concentré sur la confrontation face à Lens, mais c’était l’idée pour les trois prochaines parties."

    La composition probable de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Kluivert, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda

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