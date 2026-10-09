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Felix Bacher lors de Paris FC - OL.
Felix Bacher lors de Paris FC – OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lens - OL : Fonseca se veut rassurant sur sa charnière centrale inédite

  • par Enzo Catolino

    • Blessé lors de la trêve internationale, Moussa Niakhaté manquera le déplacement de l’OL à Lens ce vendredi, à l'occasion de la sixième journée de championnat. Paulo Fonseca devrait donc associer Felix et Ruben Kluivert en défense centrale. Une charnière inédite face à une équipe en pleine confiance offensivement.

    La trêve internationale a laissé quelques traces du côté de l'OL. Alors que Paulo Fonseca a dû faire avec tous les retours tardifs des internationaux pour composer son groupe, le technicien a perdu le patron de la défense centrale, Moussa Niakhaté, sur blessure. Un contretemps qui l'oblige à revoir ses plans pour le déplacement à Bollaert. Face à Lens, Felix Bacher et Ruben Kluivert devraient être alignés dans l'axe.

    Une association inédite

    Avec l'absence de Moussa Niakhaté, Paulo Fonseca va devoir lancer une nouvelle charnière pour la reprise du championnat. Le technicien portugais assure toutefois avoir profité de ces derniers jours pour préparer cette association, malgré le manque de joueurs disponibles pendant la trêve internationale, dont Felix Bacher. "Nous avons eu la possibilité de travailler sur cet aspect avec Ruben durant la trêve. De plus, pendant ces deux jours, on a pu peaufiner avec ces deux joueurs", a expliqué l'entraîneur lyonnais en conférence de presse. Ruben Kluivert, lui, est resté à Lyon et a pu travailler avec les joueurs présents même si les séances étaient limitées.

    Fonseca compte sur le leadership de Bacher

    L'entraîneur portugais ne semble pas particulièrement inquiet à l'idée de devoir modifier son association en défense centrale. Il compte notamment sur l'expérience de Felix Bacher pour accompagner Ruben Kluivert dans cette nouvelle charnière. "Felix (Bacher) est un bon leader et peut aider Ruben (Kluivert), qui est aussi expérimenté, donc je pense que ce ne sera pas un problème", a assuré Fonseca. Il faudra rapidement trouver ses repères face à un Lens en difficulté, mais dont l'aspect offensif n'est pas à négliger.

    Avec D.H, à Décines

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