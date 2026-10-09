Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Trois semaines plus tard, l'OL retrouve la Ligue 1 ce vendredi, avec un déplacement à Bollaert pour y affronter Lens. Voici toutes les informations pratiques de cette sixième journée de championnat.

Avant-match

Après une longue trêve internationale, retour aux affaires pour l'OL. Les Lyonnais se déplaceront dans l'enceinte de Bollaert, ce vendredi 9 octobre pour affronter le RC Lens, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. C'est une rencontre qui marque également la reprise du championnat, après trois semaines sans le moindre match.

Les hommes de Paulo Fonseca restent sur une large victoire face à Rennes (4-0), qui leur a permis d'engranger un maximum de confiance avant cette longue coupure. Avec trois victoires et deux nuls après cinq journées, les Lyonnais auront à cœur de poursuivre leur série d'invincibilité dans le Nord.

De son côté, Lens connaît un début de saison beaucoup plus contrasté. Les Sang et Or ont remporté le Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, puis leur première journée de championnat face à Auxerre (5-2), avant de complètement sombrer. Trois défaites et un match nul viennent s'ajouter à la seule éclaircie face au Slavia Prague, en Ligue des champions. De plus, les Lensois ont changé de coach avant la trêve internationale et doivent maintenant se reconstruire sous les ordres de Yannick Cahuzac.

À quelle heure se joue RC Lens - OL ?

Le duel entre le RC Lens et l'OL est programmé à 20h45 au stade Bollaert-Delelis. La rencontre constituera l'ouverture de la sixième journée du championnat. Elle sera le seul choc du haut de tableau de cette journée. L'arbitre de la rencontre sera Jérémy Stinat, assisté par Christophe Mousset et Julien Haulbert. François Letexier et Nicolas Rainville seront à la VAR et Azzedine Souifi aura le rôle du quatrième arbitre.

Sur quelle chaîne voir RC Lens - OL ?

Comme l'ensemble des rencontres de championnat cette saison, le match sera diffusé sur Ligue 1+, plus précisément sur le canal 2. Le duo de commentateurs sera Xavier Domergue accompagné par Benoit Cheyrou.