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Ada Hegerberg avec la Norvège
Ada Hegerberg avec la Norvège (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

OL Lyonnes : Hegerberg, Engen, Dumornay... Quelles internationales jouent ce vendredi ?

  • par Enzo Catolino

    • Fin de la trêve internationale pour les hommes et début pour les femmes. Plusieurs joueuses d'OL Lyonnes vont retrouver leur sélection ce vendredi 9 octobre. De la qualification à la Coupe du monde 2027 aux éliminatoires des Jeux olympiques 2028, en passant par les amicaux, huit Lyonnaises sont concernées par un match.

    Après avoir disputé la dernière rencontre face à Toulouse (5-0) le week-end dernier, Ingrid Engen, Caroline Weir, Ada Hegerberg, Damaris Egurrola, Melchie Dumornay, Jule Brand et Tabitha Chawinga vont jouer le premier match de leur trêve internationale avec leurs compatriotes. Voici le programme du vendredi détaillé joueuse par joueuse.

    Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

    Ingrid Engen et Ada Hegerberg seront les deux Lyonnaises réunies avec la Norvège. À l'instar de leur coéquipière suédoise, elles disputeront le barrage pour rejoindre la Coupe du monde 2027. Elles ont terminé deuxièmes de leur poule derrière l'Allemagne et doivent donc affronter la Roumanie dans une double confrontation pour rejoindre le Brésil.

    Roumanie - Norvège : à 19 h (demi-finale des barrages Mondial 2027)

    Damaris Egurrola (Pays-Bas)

    La joueuse rhodanienne est également concernée par les barrages européens pour rallier la Coupe du monde 2027. Les Pays-Bas ont terminé deuxièmes du groupe derrière la France et défieront la Hongrie en aller-retour. Le premier match se déroule ce vendredi.

    Hongrie - Pays-Bas : à 20h (demi-finale des barrages Mondial 2027)

    Caroline Weir (Écosse)

    Encore des barrages pour une membre d'OL Lyonnes. Caroline Weir et les Écossaises vont tenter de rallier le Brésil en passant les tours éliminatoires. Elles auront le droit à deux duels face à la République tchèque.

    République tchèque - Écosse : à 19h (demi-finale des barrages Mondial 2027)

    Jule Brand (Allemagne)

    Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2027 après avoir remporté son groupe, l'Allemagne et Jule Brand ne disputeront pas les barrages. Toutefois, elle sera sur le pont ce vendredi pour un amical contre l'Australie.

    Allemagne - Australie : à 20h30 (amical)

    Melchie Dumornay (Haïti)

    En pleine forme depuis le début de la saison, Melchie Dumornay va profiter de cette trêve pour retrouver sa sélection et disputer deux rencontres de préparation avec Haïti en France. Elle commencera son programme face au Japon.

    Haïti - Japon : à 20h (amical)

    Ashley Lawrence (Canada)

    Ashley Lawrence sera, elle, la dernière à entrer en action. Le Canada affronte le Danemark dans la nuit de vendredi à samedi avec un coup d'envoi prévu très tôt.

    Canada - Danemark : à 1 h (match amical)

    Tabitha Chawinga (Malawi)

    Enfin, Tabitha Chawinga poursuit son aventure avec le Malawi après l'extraordinaire parcours à la CAN, achevée en finale. Les Malawites débutent le deuxième tour qualificatif pour les Jeux olympiques de 2028 face au Zimbabwe.

    Malawi - Zimbabwe : à 15h (qualifications JO 2028)

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