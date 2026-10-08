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Tagliafico, champion du monde 2022 avec l'Argentine
Tagliafico, champion du monde 2022 avec l’Argentine (@Twitter Nicolas Tagliafico)

Tagliafico (OL) rend hommage à Messi après ses adieux à l'Argentine

  • par Enzo Catolino

    • Après le dernier match de Lionel Messi avec l'Albiceleste, Nicolás Tagliafico a rendu un vibrant hommage à son compatriote. Le défenseur de l'OL a partagé son émotion après avoir vécu une soirée particulière aux côtés de son capitaine.

    Une grande page de l'histoire du football s'est tournée mercredi. Après de nombreuses années, Lionel Messi a fait ses adieux au peuple argentin, lors de la victoire 3-0 face au Bénin. Il aura redressé sa sélection après avoir remporté la Coupe du monde et deux Copa América. C'était une soirée au goût particulier pour Nicolás Tagliafico, qui a partagé beaucoup de matchs avec son numéro 10. Le Lyonnais a tenu à lui adresser un message sur les réseaux sociaux après la rencontre. "Comme il est difficile de clore une étape comme celle-ci", a écrit le latéral gauche, avant de revenir sur les nombreux souvenirs construits avec Lionel Messi.

    "Un honneur immense" pour Tagliafico

    Le défenseur lyonnais a souligné le privilège d'avoir évolué aux côtés de l'octuple Ballon d'Or. "Un honneur immense d’avoir été ton coéquipier et d’avoir couru à tes côtés à chaque match", a-t-il écrit. Il a remercié son capitaine pour son rôle auprès de ses coéquipiers. "Merci de nous avoir guidés, de nous avoir appris à ne jamais baisser les bras et de nous avoir offert la plus grande joie à tous les Argentins", a poursuivi le Lyonnais. Nicolás Tagliafico a d'ailleurs avoué en début de rassemblement que son temps en sélection allait certainement bientôt touché à sa fin.

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