OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi avec Baptiste Monveneur

Après un coupure de deux semaines liée à la trêve internationale, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour ce lundi à partir de 19h. Avec Nicolas Puydebois et Baptiste Monveneur, ce numéro sera consacré à la défaite à Lens et le coup tactique raté de Paulo Fonseca ainsi que les retrouvailles de l'OL avec Pierre Sage.

La reprise a sonné et pas seulement pour l'OL. Pour "Tant qu'il y aura des Gones", le retour sur les plateaux est également prévu ce lundi 12 octobre à 19h. Pendant une heure et en direct, l'équipe de TKYDG reviendra sur l'actualité de l'OL avec un programme chargé. Il sera forcément question de la défaite rhodanienne au stade Bollaert vendredi dernier face au RC Lens. Un raté comme il en existe souvent dans le camp lyonnais en retour de trêve internationale. Est-ce la faute à un manque de préparation avec uniquement un entraînement collectif au complet suite au retour tardif des internationaux ?

Trop de tactique dans le foot moderne ?

Cela peut être une explication, mais le deuxième thème se penchera sur les sorties de Nicolas Tagliafico, absent vendredi, ainsi que Sidney Govou. Tous deux estiment que le football est devenu trop tactique, laissant désormais peu de place à l'improvisation. Est-ce que notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Baptiste Monveneur seront d'accord avec ces propos ? Rendez-vous à 19h ce lundi sur notre chaîne YouTube et Twitch ainsi que X ou TikTok pour le savoir avant de se projeter sur le deuxième rendez-vous de Ligue Europa de la saison avec la venue de Crystal Palace. L'occasion de retrouvailles avec Pierre Sage.