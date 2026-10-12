OL Lyonnes : cinq internationales en piste ce lundi

Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

La deuxième semaine de trêve internationale commence ce lundi et cinq joueuses d'OL Lyonnes sont convoquées avec leur sélection. Liana Joseph, Wassa Sangaré et Inès Benyahia retrouveront l'Italie, tandis que Mala Grohs affrontera la Suède U23. De son côté, Ashley Lawrence disputera un deuxième match face au Danemark.

La trêve internationale se poursuit pour les internationales lyonnaises. Après les premières rencontres disputées, plusieurs Fenottes retrouvent leur sélection pour la suite de leur rassemblement. Liana Joseph a notamment lancé le sien de la meilleure des manières, avec un doublé contre les Pays-Bas. Voici le programme détaillé des Lyonnaises attendues sur les terrains.

Les Bleuettes ont commencé leur rassemblement par une victoire 2-0 face aux Pays-Bas, jeudi 8 octobre. Entrée en jeu, Liana Joseph a inscrit les deux buts victorieux, tandis que Wassa Sangaré était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. Inès Benyahia, elle, n'a pas participé à la rencontre.

Italie U23 - France U23 : à 14 h 30 (match amical)

Mala Grohs (Allemagne U23)

Les Allemandes ont également débuté leur trêve par un succès, en s'imposant 2-0 face à l'Écosse, le 8 octobre. La gardienne d'OL Lyonnes n'a toutefois pas joué la moindre minute lors de cette première rencontre. C'est peut-être l'occasion ce soir, face à la Suède, pour un deuxième match amical.

Allemagne U23 - Suède U23 : à 18 h 15 (match amical)

La défenseure d’OL Lyonnes poursuivra son rassemblement avec la sélection canadienne à l’occasion de cette deuxième confrontation face au Danemark durant cette trêve internationale. Elle mettra cap sur Lyon ensuite.

Canada - Danemark : à 21 h 30 (match amical)