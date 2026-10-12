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Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Coupe de France : Merah et Boudache (OL) sont allés encourager l’US Meyzieu

  • par David Hernandez

    • Club formateur de Khalis Merah, l’US Meyzieu a pu compter sur le soutien de son ancien joueur lors de son 5e tour de Coupe de France. Malheureusement, cela n’a pas souri aux Majolans, battus par une équipe de R1.

    L’aventure prend fin, mais elle aura été belle. Dimanche après-midi, l’US Meyzieu a pris la porte en Coupe de France au cinquième tour, avec un peu de regrets mais beaucoup de fierté. Pensionnaire de D2 dans le district du Rhône, le club majolan avait déjoué les pronostics sur les tours précédents. Il s’imaginait bien continuer la parenthèse enchantée face à l’US Sucs et Lignon, pensionnaire de R1. Malheureusement, l’aventure a pris fin avec une défaite 3-2. Néanmoins, les joueurs de l’US Meyzieu pouvaient sortir la tête haute de ce parcours en Coupe de France, salués par un stade des Servizières ayant encore répondu présent.

    Meyzieu a prolongé son partenariat avec l'OL

    Au milieu des supporters déchaînés, des invités de marque avec Khalis Merah et Kaïl Boudache. Ayant salué la qualification de l’USM lors du tour précédent sur ses réseaux en raison du rassemblement de l’équipe de France U20, Merah était cette fois bien présent. En plus de soutenir son club formateur, il a même donné le coup d’envoi fictif de la rencontre. La preuve que le jeune milieu, auteur de son premier but en Ligue 1 avec l’OL, n’oublie pas d’où il vient.

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