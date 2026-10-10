Lens - OL (2-1) : un premier but en Ligue 1 pour Merah

Entré pour le dernier quart d’heure lors de Lens - OL, Khalis Merah a bien rentabilisé son temps passé sur le terrain. Entre un carton rouge provoqué et un but, le milieu a marqué des points.

Il aurait certainement préféré que ce premier but se passe dans d’autres circonstances. Néanmoins, à la 86e minute, il a redonné un peu d’espoir au millier de supporters lyonnais qui avait pris place dans le parcage visiteurs du stade Bollaert. Sur un centre de Zachary Athekame, Khalis Merah a réduit le score et ramené l’OL à un petit but de Lens, avec l’espoir d’égaliser d’ici au coup de sifflet final. Ça n’a malheureusement pas été suivi d’effets, mais le jeune milieu a marqué des points avec une entrée en jeu remarquée et ce carton rouge provoqué notamment.

"Je commence à bien me sentir dans ce rôle"

Avec cette réduction du score, il a ouvert son compteur but en Ligue 1, après une première réalisation en pro en Ligue Europa au début de l’année 2026. Une fierté, même si la défaite 2-1 vient forcément gâcher le plaisir. "Marquer en Ligue 1 dans un stade comme celui-ci, ça ne peut être que positif", a-t-il lâché après la rencontre, bien que déçu. Positionné comme faux numéro 9, Merah assure "commencer à bien (se) sentir dans ce rôle. J’ai beaucoup joué dans cette position la saison dernière et je me sens mieux pour apporter un petit plus à cette équipe."