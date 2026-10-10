Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi toujours en état de grâce

Après une Coupe d’Afrique des Nations historique, le Malawi a bien entamé ses qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Grâce à des buts des sœurs Chawinga, la sélection malawite a pris le meilleur sur le Zimbabwe.

Deux mois après une Coupe d’Afrique des Nations qui s’est certes terminée par une défaite en finale mais qui a été historique, le Malawi continue son ascension. Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2027 grâce à son parcours à la CAN, la nation africaine a désormais pour objectif de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Il faut pour cela passer par une phase de qualification et cela a plutôt bien commencé vendredi. Face au Zimbabwe, le Malawi s’est imposé 2-0 et s’en est encore remis aux sœurs Chawinga. Temwa a d’abord ouvert le score à la 33e minute avant que Tabitha ne fasse le break à la 50e.

Temps de jeu limité pour Brand et Lawrence

Cette joie de la victoire, Melchie Dumornay ne l’a malheureusement pas connue vendredi dans la région parisienne. Opposé au Japon, Haïti a subi la puissance nippone avec un lourd revers 5-1. Titularisée en meneuse de jeu, la joueuse d’OL Lyonnes a joué l’intégralité de la rencontre, sans trouver la faille. De leur côté, Jule Brand et Ashley Lawrence disputaient deux matchs amicaux. Si l’Allemagne a pris le meilleur sur l’Australie (4-2), Brand n’a joué qu’une mi-temps. Temps de jeu limité également pour Lawrence avec le Canada. Seulement une petite demi-heure dans le nul (1-1) contre le Danemark de Sofie Svava, restée sur le banc.