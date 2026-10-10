Actualités
Tabitha Chawinga avec sa soeur Temwa lors de Malawi - Ghana
Tabitha Chawinga avec sa soeur Temwa lors de Malawi – Ghana

Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi toujours en état de grâce

  • par David Hernandez

    • Après une Coupe d’Afrique des Nations historique, le Malawi a bien entamé ses qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Grâce à des buts des sœurs Chawinga, la sélection malawite a pris le meilleur sur le Zimbabwe.

    Deux mois après une Coupe d’Afrique des Nations qui s’est certes terminée par une défaite en finale mais qui a été historique, le Malawi continue son ascension. Déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2027 grâce à son parcours à la CAN, la nation africaine a désormais pour objectif de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Il faut pour cela passer par une phase de qualification et cela a plutôt bien commencé vendredi. Face au Zimbabwe, le Malawi s’est imposé 2-0 et s’en est encore remis aux sœurs Chawinga. Temwa a d’abord ouvert le score à la 33e minute avant que Tabitha ne fasse le break à la 50e.

    Temps de jeu limité pour Brand et Lawrence

    Cette joie de la victoire, Melchie Dumornay ne l’a malheureusement pas connue vendredi dans la région parisienne. Opposé au Japon, Haïti a subi la puissance nippone avec un lourd revers 5-1. Titularisée en meneuse de jeu, la joueuse d’OL Lyonnes a joué l’intégralité de la rencontre, sans trouver la faille. De leur côté, Jule Brand et Ashley Lawrence disputaient deux matchs amicaux. Si l’Allemagne a pris le meilleur sur l’Australie (4-2), Brand n’a joué qu’une mi-temps. Temps de jeu limité également pour Lawrence avec le Canada. Seulement une petite demi-heure dans le nul (1-1) contre le Danemark de Sofie Svava, restée sur le banc.

    à lire également
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    Lens - OL (2-1) : Nakamura a des regrets personnels et collectifs
    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Khalis Merah buteur lors de Lens - OL
    Lens - OL (2-1) : un premier but en Ligue 1 pour Merah 16:00
    Tabitha Chawinga avec sa soeur Temwa lors de Malawi - Ghana
    Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi toujours en état de grâce 15:10
    Fallou Fall s'est engagé jusqu'en 2029 avec Bastia
    Mercato : Fallou Fall quitte l’OL et rejoint Bastia 14:20
    Keito Nakamura lors de Lens - OL
    Lens - OL (2-1) : Nakamura a des regrets personnels et collectifs 13:30
    Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal
    OL Lyonnes : Damaris et Weir buteuses et vainqueures en sélection 12:40
    Corentin Tolisso et les joueurs de l'OL après la victoire contre Anderlecht
    Des retours de trêve toujours aussi compliqué pour l'OL et Fonseca 11:50
    Yannick Cahuzac, entraîneur de Lens
    Cahuzac "content" de la victoire de Lens contre l'OL (2-1) 11:00
    Dominik Greif lors d'OL - Real Betis
    Lens - OL (2-1) : Greif regrette la coupure de la trêve internationale 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Florian Thauvin et Pavel Sulc lors de Lens - OL
    À Lens, comme un air de déjà-vu pour l'OL 09:31
    Michele Kang présidente de l'OL et de l'OL Lyonnes
    OL : Michele Kang candidate à la FIFA ? Elle aurait été approchée 08:45
    Paulo Fonseca lors de Lens - OL
    Fonseca (OL) : "On a donné une mi-temps à Lens" 08:00
    Lens - OL (2-1) : Openda a quitté Bollaert en béquilles 07:30
    Contre Lens, l'OL ne trouve pas la parade 09/10/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    Lens - OL (2-1) : Tolisso pointe du doigt une défaillance tactique 09/10/26
    Loïs Openda face à Jonathan Gradit lors de Lens - OL (
    Lens - OL (2-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 09/10/26
    L'OL n'est plus invaincu en Ligue 1, il chute plutôt logiquement à Lens (2-1) 09/10/26
    Ruben Kluivert lors de Sparta Prague - OL
    Lens - OL : Kluivert entre dans le 11, Fonseca fait confiance à ses titulaires habituels 09/10/26
    OL : "Top 3 de Ligue 1", Clément Grenier bluffé par Corentin Tolisso 09/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut