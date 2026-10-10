Mercato : Fallou Fall quitte l’OL et rejoint Bastia

Débarqué à l'OL en provenance du Dakar Sacré-Cœur en 2024, Fallou Fall quitte le club sans avoir joué un match en professionnel. Le milieu de terrain rejoint Bastia jusqu'en 2029 en Ligue 3.

Le mercato est fermé depuis plusieurs semaines déjà et il existe encore des mouvements. Cela touche d'ailleurs l'OL qui a officialisé vendredi soir le départ d'un de ses joueurs. Il ne s'agit pas d'un élément du groupe de Paulo Fonseca mais bien de celui de Gueïda Fofana. Sous contrat pro, Fallou Fall ne portera ainsi jamais le maillot lyonnais chez les professionnels. En tout cas pas pour le moment puisque le milieu de terrain vient de s'engager avec le SC Bastia en Ligue 3. Ce départ se fait dans le cadre d'un prêt gratuit, mais l'OL conserve un intéressement de 20 % sur un éventuel futur transfert.

Fall retrouve Garnier à Bastia

Débarqué en provenance du Dakar Sacré-Cœur en 2024 dans le cadre du partenariat entre les deux clubs, Fall était devenu un cadre de la réserve lyonnaise. Néanmoins, le Sénégalais n'a jamais eu sa chance avec le groupe professionnel, malgré quelques entraînements notamment durant les trêves internationales. Du côté de Bastia, Fallou Fall retrouvera un ancien compère lyonnais, en la personne d'Erawan Garnier.