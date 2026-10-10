Lens - OL (2-1) : Nakamura a des regrets personnels et collectifs

Entré en cours de jeu, Keito Nakamura a concédé le coup franc du deuxième but lensois. Néanmoins, le Japonais estime qu’il aurait dû être avant tout décisif dans l’autre sens pour aider l’OL à ramener un point ou plus.

Battu 2-1 par le RC Lens, l’OL a raté sa reprise après trois semaines de pause en Ligue 1. La formation rhodanienne avait pourtant une belle occasion de prendre provisoirement la tête du championnat et de poursuivre son invincibilité. Il n’en a rien été à cause notamment d’une première mi-temps ratée. Le deuxième acte a été d’un meilleur acabit, grâce en partie à l’entrée des remplaçants comme Khalis Merah ou encore Keito Nakamura. Si le premier a été buteur et a provoqué une exclusion, le second n’a pas connu la même réussite.

"On aurait pu ramener des points"

Auteur de plusieurs incursions dont une frappe enroulée repoussée par Risser (67e), Nakamura a failli offrir un but à Merah, trop court (83e). Bien qu’entraînant le coup franc du 2-0 lensois, le Japonais a signé une entrée remarquée. Mais il aurait aimé plus, comme il l’a confié au micro de Ligue1+. "On a eu beaucoup d’occasions mais on n’a marqué qu’un but. On aurait pu en mettre plus et ramener des points. J’étais heureux de rentrer avec l’envie d’apporter quelque chose. Je me suis rapidement senti bien, mais j’aurais dû marquer un but ou être décisif." Il n’en a rien été et l’OL a fini par perdre cette rencontre dans laquelle il a mis trop longtemps à rentrer dedans.